Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизельного горючего в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти от российского "Лукойла". Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает газета Denník N.

В Словакии пригрозили перекрыть поставки дизтоплива в Украину (фото из открытых источников)

Фицо отметил, что если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время, Slovnaft не сможет продолжить поставки дизельного топлива в Украину, покрывающую десятую часть украинского потребления. Он подчеркнул, что это технический вопрос, нуждающийся в участии нескольких стран для решения.

Премьер также утверждал, что санкции не наносят вреда России и призвал Европейский Союз рассмотреть формы сотрудничества с Российской Федерацией в области стратегического сырья, чтобы выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов.

Фицо сообщил, что обсудил вопросы поставок с послом Украины Мирославом Кастраном.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как отреагировал ЕС на ультиматумы Венгрии и Словакии. Попытки Венгрии и Словакии вовлечь ЕС в спор с Украиной провалились. Европейская комиссия затормозила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с российской нефтяной компании "ЛУКойл". Об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times".

Отмечается, Венгрия и Словакия получили освобождение от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Однако недавнее решение Киева прекратить транзит продукции "Лукойла" из России по трубопроводу "Дружба" может привести к сокращению поставок, заявляют обе страны.

