В МИД России "вцепились" за слова президента Украины Владимира Зеленского. И традиционно "упрекают", что Зеленский говорит неправду. Российская сторона раскритиковала объяснение Зеленского, что в школе не изучали должным образом вопрос Волынской трагедии.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В России исследовали этот вопрос и сообщили, что Зеленский окончил Криворожский лицей №95 в 1995 году, то есть историю ХХ века, которая преподается в старших классах, он проходил в Украине после распада СССР.

"При этом в советское время информация о Волынской резне никогда не скрывалась и была достоянием общественности", — заявили в МИД РФ и привели примеры цитат советских писателей.

В МИД подчеркнули, что даже в школьных учебниках Украинской ССР, на основе которых, скорее всего, и писались первые учебники независимой Украины, не скрывался и не ретушировался этот вопрос. Даже привели пример одного из первых учебников независимой истории Украины (под редакцией академика АН Украины Ю.Ю.Кондуфора и по авторству группы авторов во главе с М.В.Ковалем).

То есть, по словам МИД РФ, о Волынской трагедии должен знать каждый украинский школьник, окончивший среднее образовательное учреждение в 80-90-е годы.

"Зеленский кичился тем, что хорошо учился и даже планировал поступать в МГИМО, то есть двоечником он себя явно не считал. И хотя Анджей Дуда поверил (или сделал вид, что поверил) Зеленскому, очевидно, что киевский... настолько привык врать, что, не моргнув глазом, соврал в лицо польскому президенту во время переговоров. Или же – он безграмотный глупость. Впрочем, друг другу не мешает”, – убеждены в российском МИДе.

Напомним: портал "Комментарии" писал о манипулятивных сообщениях российской пропаганды.



