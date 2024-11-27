Слишком долго думал: какое решение Байдена по Украине назвали запоздалым

Согласие Белого дома наносить удары дальнобойным оружием по России с помощью американских ракет считают запоздавшим. Военные эксперты сомневаются, что этот шаг теперь будет иметь большое значение в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Пока Запад спорил, России дали время на подготовку, в то время как Украине пришлось отбивать атаки со связанными за спиной руками. Даже сейчас все еще есть некоторые ограничения", — говорится в публикации.

Как заявил аналитик по России в американском Институте изучения войны Джордж Баррос, с данным разрешением "опоздали на годы".

"Этого слишком мало… Это было азбучной истиной, что Украине уже много лет нужна возможность наносить удары по российскому тылу", – говорится в сообщении.

По словам военного эксперта из Королевского института оборонных исследований Мэтью Сэвилла, "многие из лучших целей — вертолеты и самолеты с планирующими бомбами, атакующие украинские города и войска на севере или в Курске – переместились на авиабазы за пределами досягаемости ATACMS".

Эксперт по военным действиям в корпорации RAND Майкл Бонерт также назвал согласие Байдена на удары по РФ запоздалым, что "определенно ограничит эффективность ударов ATACMS":

"Если бы Украина смогла уничтожить несколько эскадрилий истребителей Су-34 и Су-35 в начале года, то у России было бы значительно меньше возможностей применять планирующие бомбы против украинских позиций и мирных жителей", – говорит эксперт.

По его мнению, теперь Украина может попытаться использовать западное оружие, чтобы "нарушить логистику и мобильность российских и северокорейских сил, контратакующих в Курской области", что предоставит украинским силам больше свободы маневра.

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