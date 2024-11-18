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Следующий год станет поворотным: на кого США сделают ставку в войне

В следующем году есть вероятность, что Украина вернется к границам 2022 года

18 ноября 2024, 13:33
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Ткачик Олеся

Сценарии развития войны между Россией и Украиной остаются многочисленными, однако оптимистический прогноз предполагает возвращение Украины в границы 1991 года. Это возможно при благоприятных обстоятельствах и судьбе везения, отметил в колонке для Главреда политолог Тарас Загородний.

Следующий год станет поворотным: на кого США сделают ставку в войне

Зеленский и Путин

Эксперт считает, что ключевые изменения могут произойти в 2025 году. По мнению Загороднего, Дональд Трамп, вступив в должность президента США, начнет системную борьбу с государствами, поддерживающими Россию. Его победа на выборах не станет катастрофой для Украины по нескольким причинам.

Во-первых, говорит эксперт, следует учитывать энергетический фактор – противостояние между Трампом и Путиным касается, прежде всего, нефти, а не Украины. Трамп планирует открыть экспорт нефти и газа из США и Канады, что значительно снизит потребность в российских энергоресурсах. Он также может снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель, что станет ударом по российской экономике.

Во-вторых, США под руководством Трампа могут ужесточить экономические санкции против Китая, поддерживающего Россию. В-третьих, Трамп известен своей радикальной позицией по Ирану, предусматривающей военное и экономическое давление.

Эксперт отметил, что вся тройка – Россия, Китай и Иран – могут оказаться под серьезным давлением США, что выгодно Украине.

Впрочем, как подчеркивает Загородний, дальнейшее развитие войны будет зависеть от того, начнет ли Россия терять позиции, в том числе экономические, и реализует ли администрация Трампа план Помпео, предусматривающий предоставление Украине ленд-лиза и активную борьбу с теневым флотом России.

Загородний предполагает, что, вероятно, Украина сможет вернуть контроль над территориями по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также нанести удары по российской территории. Также возможен вариант введения миротворческих контингентов НАТО, который может стать первым шагом к вступлению Украины в Альянс.

Еще одним сценарием является заморозка конфликта на существующих линиях разграничения. Однако решающим фактором остается позиция Путина, пока не готового к компромиссам, подчеркнул эксперт.

"Вариантов много, но одно можно сказать совершенно точно: 2025 будет поворотным. Правда, куда этот поворот выведет, пока остается вопросом. Во всяком случае, шансы Украины выйти в позитив значительно выросли после смены руководства США", — подчеркнул Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ готовится устроить Украине Армагеддон.




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Источник: https://opinions.glavred.net/rossii-i-ee-druzyam-pri-trampe-budet-tyazhko-pochemu-shansy-ukrainy-na-uspeh-vozrastayut-10614656.html
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