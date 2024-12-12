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Следующий европейский лидер собирается позвонить Путину: что будет говорить

Шольц хочет еще раз позвонить Путину, если потребуется – но не питает иллюзий

сегодня, 12:43
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Недилько Ксения

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с диктатором России Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним. "Это было неприятно, — сказал канцлер в ежегодном обзоре телекомпании RTL, — потому что он просто пересказал все свои формулы".

Следующий европейский лидер собирается позвонить Путину: что будет говорить

Владимир Путин

Тем не менее, телефонный звонок был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться, что поддержка Германией атакованной Украины ослабнет, и попросить его, что он "также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира", объяснил Шольц. "И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит иметь по этому поводу иллюзий".

Шольц позвонил Путину по собственной инициативе в середине ноября – впервые с декабря 2022 года. Это вызвало критику у соседей России с ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Шольца в том, что звонок открыл "ящик Пандоры".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал телефонный звонок Путину и выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.                    

Путин же изложил оценки развития ситуации и "деструктивной линии киевского режима", по-прежнему исключающего возможность мирного урегулирования. Разговор прошел по инициативе Орбана. Главы стран также обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке в контексте событий в Сирии.                        



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