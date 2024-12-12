Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с диктатором России Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним. "Это было неприятно, — сказал канцлер в ежегодном обзоре телекомпании RTL, — потому что он просто пересказал все свои формулы".

Владимир Путин

Тем не менее, телефонный звонок был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться, что поддержка Германией атакованной Украины ослабнет, и попросить его, что он "также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира", объяснил Шольц. "И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит иметь по этому поводу иллюзий".

Шольц позвонил Путину по собственной инициативе в середине ноября – впервые с декабря 2022 года. Это вызвало критику у соседей России с ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Шольца в том, что звонок открыл "ящик Пандоры".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал телефонный звонок Путину и выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Путин же изложил оценки развития ситуации и "деструктивной линии киевского режима", по-прежнему исключающего возможность мирного урегулирования. Разговор прошел по инициативе Орбана. Главы стран также обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке в контексте событий в Сирии.