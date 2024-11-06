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Следующие месяцы станут настоящим испытанием для ВСУ: как победа Трампа повлияет на фронт

Для РФ открывается окно возможностей и Путин им воспользуется

сегодня, 11:03
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Ткачик Олеся

Независимо от результатов выборов в США период неопределенности до инаугурации президента создаст для России окно возможностей усилить давление на фронте, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Следующие месяцы станут настоящим испытанием для ВСУ: как победа Трампа повлияет на фронт

Дональд Трамп

По его мнению, выборы в Соединенных Штатах чрезвычайно важные события, которые могут изменить определенные глобальные инициативы. По его словам, нужно осознавать, насколько значительна для Украины финансовая, военная и оборонная поддержка от США. Как эта поддержка будет развиваться дальше, будет зависеть от того, кто станет новым президентом США, добавил эксперт.

Згурец говорит, что в настоящее время существуют уже утвержденные пакеты военной помощи для Украины от США, которые обеспечивают стабильность в снабжении оружием, а также позволяют обновлять вооружение, которое передается из американских запасов.

В то же время, он подчеркнул, что ближайшие месяцы станут для Украины настоящим испытанием. Независимо от результатов выборов до инаугурации, запланированной на 20 января следующего года, в США, вероятно, не будут приниматься важные инициативы.

"Это дает окно возможностей нашему противнику оказывать давление на фронте, понимая, что мощные инициативы со стороны США на текущем этапе не будут реализовываться. Это создает дополнительные угрозы для Украины во время ведения боевых действий с РФ", — подчеркнул Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп, видимо, искренне считает, что сможет решать мировые проблемы одним звонком, потому что думает, что стал президентом единой сверхдержавы, отмечает политолог Петр Олещук. Впрочем, по его словам, правда в том, что Соединенные Штаты уже не сверхдержава.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nezalezhno-vid-togo-khto-vigrae-vibori-v-ssha-u-rosii-vinikne-vikno-mozhlivostey-zgurets
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