Следующие месяцы станут настоящим испытанием для ВСУ: как победа Трампа повлияет на фронт

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Ткачик Олеся
Независимо от результатов выборов в США период неопределенности до инаугурации президента создаст для России окно возможностей усилить давление на фронте, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Дональд Трамп
По его мнению, выборы в Соединенных Штатах чрезвычайно важные события, которые могут изменить определенные глобальные инициативы. По его словам, нужно осознавать, насколько значительна для Украины финансовая, военная и оборонная поддержка от США. Как эта поддержка будет развиваться дальше, будет зависеть от того, кто станет новым президентом США, добавил эксперт.
Згурец говорит, что в настоящее время существуют уже утвержденные пакеты военной помощи для Украины от США, которые обеспечивают стабильность в снабжении оружием, а также позволяют обновлять вооружение, которое передается из американских запасов.
В то же время, он подчеркнул, что ближайшие месяцы станут для Украины настоящим испытанием. Независимо от результатов выборов до инаугурации, запланированной на 20 января следующего года, в США, вероятно, не будут приниматься важные инициативы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп, видимо, искренне считает, что сможет решать мировые проблемы одним звонком, потому что думает, что стал президентом единой сверхдержавы, отмечает политолог Петр Олещук. Впрочем, по его словам, правда в том, что Соединенные Штаты уже не сверхдержава.
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