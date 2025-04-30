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Следующие дни в Украине решат все: Кремлю поставили категорический ультиматум

Вашингтон настаивает, что только действия Путина будут доказательством его подлинных намерений.

30 апреля 2025, 14:10 comments5725
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Клименко Елена

В ближайшие дни определится дальнейшая перспектива мира в Украине. В США ожидают не словесных заявлений, а конкретных шагов от президента России Владимира Путина для урегулирования ситуации. Об этом в эфире американского телевидения сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

Следующие дни в Украине решат все: Кремлю поставили категорический ультиматум

Фото: 24 Канал

"Эти дни решающие. Мы всегда отмечали: важны не заявления, а действия Путина. Это переломный момент", — заявила она.

Брюс выразила поддержку инициативе замглавы ОПУ Андрея Сибиги, который предложил немедленно прекратить боевые действия в ответ на идею Путина о трехдневном перемирии до 9 мая.

"Это правильное предложение. Если речь идет о гуманитарных намерениях, то почему ждать целых десять дней?", — подчеркнула представитель Госдепа.

Она также подчеркнула, что дело не в ожиданиях отдельных американских политиков, а в реальных шагах, продемонстрирующих готовность обеих сторон, прежде всего России, прекратить насилие.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее отметил: следующие две недели будут решающими в усилиях добиться прекращения огня в Украине.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов поддержать установление перемирия, однако подчеркнул, что для этого нужно решить ряд важных вопросов. Как передают российские СМИ, Песков подчеркнул, что украинский кризис чрезвычайно сложен для мгновенного урегулирования. Песков отметил, что любые переговоры по поводу окончания войны должны проходить не с США, а непосредственно с Украиной.



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