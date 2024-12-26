Следующие дни будут решающими: Путин приказал захватить этот город к Новому году

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Ткачик Олеся
Российское командование поставило задачу до конца года захватить Курахово, заблокировать стратегически важную трассу, соединяющую город с Запорожским направлением, и используется для снабжения оружием и техникой украинским войскам. Об этом сообщил в эфире "Эспрессо" бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж.
Бои в Донецкой области
По его словам, враг пытается быстро двигаться штурмовыми группами, чтобы создать условия для окружения наших войск в Покровске. Эти действия направлены на достижение тактического преимущества, которое заставит Силы обороны отступить.
Впрочем, как говорит Маломуж, несмотря на активность противника, украинские защитники продолжают держать оборону и уничтожать живую силу и технику врага.
По его словам, украинские войска эффективно уничтожают резервы противника, включая десятки танков, БТРов и другой техники, однако ситуация остается сложной, поскольку враг пытается перебросить значительные силы на эти направления.
Николай Маломуж подчеркнул, что украинское командование активно разрабатывает планы по контрударам и деблокированию украинских подразделений.
Маломуж отметил важность поставок оружия и техники от партнеров, в частности США. Новейшие системы вооружения, поступающие в режиме реального времени, позволяют усилить оборону и подготовиться к контрударам.
По его словам, если Украина сгенерирует новые резервы с новейшей техникой, то сможет удержать позиции и сможет нанести контрудары.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне планируют перенести фронт на Днепропетровщину.
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