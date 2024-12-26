Следующие дни будут решающими: Путин приказал захватить этот город к Новому году

Российское командование поставило задачу до конца года захватить Курахово, заблокировать стратегически важную трассу, соединяющую город с Запорожским направлением, и используется для снабжения оружием и техникой украинским войскам. Об этом сообщил в эфире "Эспрессо" бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж.

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"Стратегически Путин поставил задачу в ближайшие дни, даже к Новому году захватить Курахово, перекрыть трассу, которая, действительно, соединяет Курахово, и как раз двигается на Запорожское направление, идет логистический путь поставки нашим воинам оружия, техники, боеприпасов", — подчеркнул эксперт .

По его словам, враг пытается быстро двигаться штурмовыми группами, чтобы создать условия для окружения наших войск в Покровске. Эти действия направлены на достижение тактического преимущества, которое заставит Силы обороны отступить.

Впрочем, как говорит Маломуж, несмотря на активность противника, украинские защитники продолжают держать оборону и уничтожать живую силу и технику врага.

По его словам, украинские войска эффективно уничтожают резервы противника, включая десятки танков, БТРов и другой техники, однако ситуация остается сложной, поскольку враг пытается перебросить значительные силы на эти направления.

Николай Маломуж подчеркнул, что украинское командование активно разрабатывает планы по контрударам и деблокированию украинских подразделений.

Маломуж отметил важность поставок оружия и техники от партнеров, в частности США. Новейшие системы вооружения, поступающие в режиме реального времени, позволяют усилить оборону и подготовиться к контрударам.

"Ближайшие дни будут решающими, я думаю, в этой ситуации важно сохранить наших воинов, с другой стороны не дать возможности противнику двигаться по стратегическому формату, то есть двигаться прямо в наступательной операции, а не сдерживать его на отдельных участках", — отметил эксперт.

По его словам, если Украина сгенерирует новые резервы с новейшей техникой, то сможет удержать позиции и сможет нанести контрудары.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне планируют перенести фронт на Днепропетровщину.



