Следующие 48 часов станут решающими: что сейчас происходит на фронте

Slava Kot
Ситуация на Покровском направлении стремительно обостряется. По данным аналитиков DeepState, российские войска за последние дни достигли наибольшего прорыва за несколько месяцев, создав критическую угрозу обороне Украины на подступах к Доброполью. Подробно о ситуации на Покровском направлении описал аналитик сообщества Black Bird Group Pasi Paroinen.
Ситуация на фронте в Покровском направлении. Карта: DeepState
Pasi Paroinen сообщает, что российские силы сумели продвинуться на глубину около 17 км за три дня, прорвавшись через украинские линии обороны. Российские передовые подразделения уже вышли к стратегической дороге Доброполье – Краматорск (Т0514), а отдельные группы инфильтрации зафиксированы в непосредственной близости от Доброполья.
Эти группы действуют типичным для русской армии способом. Они быстро проникают в тыл, пытаются закрепиться и ждут подхода основных сил для дальнейшего развития наступления в нескольких направлениях.
По его словам, некоторые оптимисты считают, что такой прорыв обороны может стать "идеальной возможностью" для украинских сил совершить контратаку, отрезать россиян и быстро уничтожить. Однако военный аналитик отмечает, что уже неоднократно наблюдалась такая ситуация и украинские Силы обороны не могли этого добиться. Кроме того, Pasi Paroinen заметил, что на картах DeepState отображается не вся информация и ситуация на фронте более запутана.
Pasi Paroinen считает, что украинцы "переживают кризис", а ситуация вокруг Покровска и Мирнограда уже была кризисной несколько недель назад. По мнению аналитика, украинские силы перебросят войска в сторону Доброполья, однако это может быть большой ценой, ведь ослабит другие направления.
В итоге, Pasi Paroinen предусматривает следующие крупные кризисы Украины на фронте.
