Главная Новости Общество Война с Россией Следующие 48 часов станут решающими: что сейчас происходит на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Следующие 48 часов станут решающими: что сейчас происходит на фронте

Ситуация вокруг Покровска и Мирнограда критическая. Украина может выбить россиян или оккупанты закрепятся вблизи Доброполья.

12 августа 2025, 09:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Ситуация на Покровском направлении стремительно обостряется. По данным аналитиков DeepState, российские войска за последние дни достигли наибольшего прорыва за несколько месяцев, создав критическую угрозу обороне Украины на подступах к Доброполью. Подробно о ситуации на Покровском направлении описал аналитик сообщества Black Bird Group Pasi Paroinen.

Следующие 48 часов станут решающими: что сейчас происходит на фронте

Ситуация на фронте в Покровском направлении. Карта: DeepState

Pasi Paroinen сообщает, что российские силы сумели продвинуться на глубину около 17 км за три дня, прорвавшись через украинские линии обороны. Российские передовые подразделения уже вышли к стратегической дороге Доброполье – Краматорск (Т0514), а отдельные группы инфильтрации зафиксированы в непосредственной близости от Доброполья.

Эти группы действуют типичным для русской армии способом. Они быстро проникают в тыл, пытаются закрепиться и ждут подхода основных сил для дальнейшего развития наступления в нескольких направлениях.

"Следующие 24-48 часов, вероятно, будут решающими в том, смогут ли украинцы сдержать ситуацию до того, как российские группы инфильтрации будут усилены, и они смогут продолжить движение по разным направлениям, как это было их предварительным методом действий в подобных ситуациях", — указывает Paroinen.

По его словам, некоторые оптимисты считают, что такой прорыв обороны может стать "идеальной возможностью" для украинских сил совершить контратаку, отрезать россиян и быстро уничтожить. Однако военный аналитик отмечает, что уже неоднократно наблюдалась такая ситуация и украинские Силы обороны не могли этого добиться. Кроме того, Pasi Paroinen заметил, что на картах DeepState отображается не вся информация и ситуация на фронте более запутана.

Pasi Paroinen считает, что украинцы "переживают кризис", а ситуация вокруг Покровска и Мирнограда уже была кризисной несколько недель назад. По мнению аналитика, украинские силы перебросят войска в сторону Доброполья, однако это может быть большой ценой, ведь ослабит другие направления.

В итоге, Pasi Paroinen предусматривает следующие крупные кризисы Украины на фронте.

"В течение мая-июня летняя кампания России принесла лишь относительно небольшие постепенные продвижения практически по всей линии фронта с незначительным значительным чистым получением территории. Теперь, в августе, возможно, это изменится, поскольку начнется ряд текущих кризисов", — заключает аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США ответили, где РФ прорывает фронт.

Также "Комментарии" писали, что по данным DeepState, россияне закрепились и готовят прорыв линий обороны.



Источник: https://x.com/Inkvisiit/status/1955010962919927819
