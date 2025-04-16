Следующей целью станет Москва: какие ракеты смогут дотянуться до столицы РФ

Следующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus – при условии согласования этого шага с партнерами по Европейскому Союзу. Однако к моменту, когда он официально приступит к исполнению обязанностей, пройдет минимум месяц, так что потенциальная передача ракет возможна не раньше мая, отметил военный эксперт Роман Свитан.

Ракета Taurus

Он обратил внимание на изменение политической риторики в Берлине: позиция Мерца заметно отличается от сдержанной линии Олафа Шольца. В то же время эксперт предостерег – пока речь идет только о словах, а не о реальных действиях.

Свитан предполагает, что стремление Мерца согласовать передачу вооружения с другими лидерами ЕС может столкнуться с сопротивлением, например, премьера Венгрии Виктора Орбана или главы правительства Словакии Роберта Фицо.

"Если Мерц решил передавать их, то пусть это делает и меньше разговаривает. Полутонная боевая часть Taurus точно себя покажет", – сказал Свитан.

По его мнению, среди приоритетных целей для таких ракет могут быть Керченский мост или даже Москва. Все зависит от количества переданного вооружения, способов его использования и имеющихся ограничений. Дальность полета Taurus составляет 560 километров – этого вполне достаточно, чтобы добраться до российской столицы.

Свитан также подчеркнул: если Керченский мост снова оказывается в центре внимания, значит, ему стоит "готовиться к повторной атаке". По его оценке, десяти ракет Taurus может хватить, чтобы надолго вывести этот объект из строя.

В то же время эксперт предполагает, что россияне не будут спешить с восстановлением Крымского моста, поскольку уже создали альтернативный путь – железную дорогу из Ростова в Мариуполь. Именно поэтому, чтобы парализовать логистику противника, Украине нужно уничтожить мосты через реки Миус (возле Таганрога) и Кальмиус (на Донетчине).

Впрочем, говорит Свитан, если Taurus передадут Украине, встанет вопрос платформы для их запуска. Как отметил эксперт, украинские самолеты пока не способны запускать эти ракеты. По его словам, целесообразно было бы вместе с ними передать и шведские истребители Gripen, которые могут нести Taurus и выполнять боевые задания. Альтернативой может стать запуск ракет с земли с помощью стартового ускорителя – это позволило обойтись без авиации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мерц сделал новое заявление о передаче Taurus Украине.



