Следующая неделя может изменить ход событий: эксперт рассказал, что ждет врага в Покровске

Оккупанты снова увеличили количество боевых столкновений на Покровском направлении, привлекая к атакам тяжелую бронированную технику. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Апостроф TV".

Битва за Покровск. Фото: 24 Канал

Он объяснил, что враг активизировал использование тяжелой техники из-за благоприятных погодных условий — похолодания и твердого покрытия почвы.

"Оккупанты не использовали тяжелую технику на Покровском направлении долгое время, но теперь возвращаются к ней. Они оказывают давление, но для Сил обороны это не является неожиданностью. Принимаются все меры по остановке врага и, где возможно, для перехода к контрнаступательным действиям", — добавил Гетьман.

Аналитик также подчеркнул, что российские войска пытаются захватить Покровск с лета 2024 года, но никаких значительных успехов они не добились, пытаются обойти город с разных сторон. Он отметил, что сейчас оккупанты усиливают свои наступательные действия, добавляя людей и технику.

"У врага есть ограниченное "окно возможностей", которое продлится до конца следующей недели, потому что после этого температура повысится, и тяжелая техника не сможет так эффективно действовать", — отметил он.

По словам эксперта, если россияне планируют захватить город или начать уличные бои, то ближайшая неделя будет решающей. Если они не достигнут цели, то дальнейшие действия по грязи станут значительно сложнее.

Отвечая на вопрос об увеличении обстрелов и давлении со стороны России на всей линии фронта, Гетман пояснил, что это вполне ожидаемо и характерно для периодов международных переговоров.

"Враг, возможно, использует тактику давления на партнеров Украины — европейцев и США. Это политический маневр, а не военное решение", — уточнил он.

Кроме того, Гетьман отметил, что временная остановка боевых действий и уменьшение количества столкновений может быть связана с подготовкой к большим наступательным действиям, которые Россия планирует начать весной этого года, с апреля по май, и которые, по прогнозам, будут продолжаться до конца 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".