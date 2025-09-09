logo

Слабость Путина уже не скрыть: названа опасность будущих учений РФ и Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Слабость Путина уже не скрыть: названа опасность будущих учений РФ и Беларуси

Россия стремительно теряет авторитет и пытается удержать позиции с помощью военных учений и новых ядерных угроз.

9 сентября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2025" запланированы на 12-16 сентября. Нынешние маневры не представляют непосредственной угрозы Украине или другим государствам, ведь в них принимает участие ограниченное количество военных из стран ОДКБ. Однако, по мнению военного аналитика Олега Жданова, Кремль намеренно пытается преувеличить масштабы события — в частности, добавляя к сценарию отработки ядерных ударов, чтобы напугать НАТО и мировое сообщество. Этот элемент также может служить демонстрацией передачи ядерных боезарядов от России в Беларусь, чем Москва стремится укрепить свой образ силы.

Слабость Путина уже не скрыть: названа опасность будущих учений РФ и Беларуси

Фото: из открытых источников

В контексте неудач на украинском фронте Кремль пытается хоть внешне поддержать иллюзию мощи, собирая международные учения для демонстрации силы. Однако, несмотря на внешнюю браваду, реальные возможности России быстро сужаются.

Из-за опасений Запада белорусский правитель Александр Лукашенко решил перенести обучение глубже в белорусский тыл, подальше от границ НАТО. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заверил, что маневры не приблизятся к сопредельным государствам.

Жданов также предупреждает о вероятности провокаций. В случае враждебных действий со стороны Беларуси, Украина должна быть готова к мгновенному ответу, в частности ударами по стратегической инфраструктуре, например Мозырский НПЗ. Это может стать эффективным предохранителем для Минска, учитывая слабое развитие беспилотной авиации в Беларуси.

Эксперт подчеркивает, что последние события, в том числе недавние залеты дронов из белорусского воздушного пространства, требуют четкой реакции. Киев, по крайней мере, должен озвучить официальную позицию: в случае повторения инцидентов Украина оставляет за собой право на соответствующие действия. Российские провокации могут быть разного масштаба – от БПЛА до проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Как уже писали "Комментарии", дело о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" немецкие правоохранители, похоже, считают раскрытым. По данным телеканала Welt, ссылающегося на источники в Федеральной полиции Германии, за диверсией может стоять украинская сторона.



