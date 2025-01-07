Скоро все изменится: на Западе сказали чего ждать от Трампа и Путина

На Западе все чаще раздаются прогнозы, что война в Украине может завершиться уже в этом году, при этом кремлевский диктатор Владимир Путин в конце 2024 года сообщил, что готов к компромиссам. Как отметил в комментарии 24 каналу полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, Путин действительно может пойти на определенные уступки.

Путин и Трамп

По его словам, правда в том, что РФ терпит поражение на международной арене. В частности, российские войска потерпели поражение в Сирии, где Кремль годами пытался удержать свои позиции. Утрата порта в Тартусе, единственного русского порта в Средиземном море, заставила Москву вывести свои силы из Сирии.

Кроме того, Бреттон-Гордон отметил, что украинские спецслужбы ликвидировали генерала Игоря Кириллова и его заместителя, что стало значительным ударом для российской военной верхушки.

Эти события, по мнению эксперта, демонстрируют, что ситуация вокруг Кремля становится все более критической.

"Когда Путин начинает говорить о компромиссах, то понимаешь, что на самом деле эти вещи начинают упивать на него и на сам Кремль. Мы такого еще не слышали от российского диктатора за последние три года", — подчеркнул британец.

Через две недели Дональд Трамп официально станет президентом США, придающим оптимизм по поводу завершения войны. Полковник предполагает, что новая администрация может выдвинуть жесткий ультиматум Кремлю: либо Россия соглашается на прекращение огня на условиях США и Украины, либо Вашингтон оказывает еще большую поддержку Киеву.

"Скоро все изменится. Вероятно, Путин и россияне думали, что Трамп встанет на их сторону, но это, похоже, совершенно не так. Я надеюсь, что война закончится в этом году, ведь сейчас все складывается не в пользу Путина", – подчеркнул полковник.

При этом он убежден, что мирное соглашение должно основываться на условиях, устраивающих Украину, и это ключевой момент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин надеется на то, что Трамп спасет его жизнь.



