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Ткачик Олеся
На Западе все чаще раздаются прогнозы, что война в Украине может завершиться уже в этом году, при этом кремлевский диктатор Владимир Путин в конце 2024 года сообщил, что готов к компромиссам. Как отметил в комментарии 24 каналу полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, Путин действительно может пойти на определенные уступки.
Путин и Трамп
По его словам, правда в том, что РФ терпит поражение на международной арене. В частности, российские войска потерпели поражение в Сирии, где Кремль годами пытался удержать свои позиции. Утрата порта в Тартусе, единственного русского порта в Средиземном море, заставила Москву вывести свои силы из Сирии.
Кроме того, Бреттон-Гордон отметил, что украинские спецслужбы ликвидировали генерала Игоря Кириллова и его заместителя, что стало значительным ударом для российской военной верхушки.
Эти события, по мнению эксперта, демонстрируют, что ситуация вокруг Кремля становится все более критической.
Через две недели Дональд Трамп официально станет президентом США, придающим оптимизм по поводу завершения войны. Полковник предполагает, что новая администрация может выдвинуть жесткий ультиматум Кремлю: либо Россия соглашается на прекращение огня на условиях США и Украины, либо Вашингтон оказывает еще большую поддержку Киеву.
При этом он убежден, что мирное соглашение должно основываться на условиях, устраивающих Украину, и это ключевой момент.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин надеется на то, что Трамп спасет его жизнь.
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