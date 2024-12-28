Если военные высшие образовательные учреждения не изменят учебную программу, у них в скором времени не останется студентов, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине некачественное военное образование. Фото из открытых источников

Как известно, в соцсетях распространили видео, как курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут учатся штыковым атакам. Впоследствии чиновники объяснили, что это программа Минобороны.

"Учитывая такую ​​современную подготовку, скоро в военных учебных заведениях вообще не останется студентов", — прокомментировал инцидент Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, в Украине нужна система привлечения ветеранов с реальным боевым опытом к преподаванию в университетах, школах и центрах подготовки гражданских лиц, которые точно не будут учить штыковым атакам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.