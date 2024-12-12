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Скоро не останется ничего: о чем жителям сообщили местные власти Покровска

В Покровске прекращается подвоз бесплатной воды

сегодня, 15:09
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Недилько Ксения

Из-за нарастающей опасности постоянные обстрелы и отсутствие водителей КП "Покровскводоканал" прекращает подвоз питьевой воды к точкам раздачи в Покровске и селах громады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

Скоро не останется ничего: о чем жителям сообщили местные власти Покровска

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В громаде продолжают работать стационарные точки раздачи питьевой воды после очистки системой обратного осмоса.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в связи с обострением ситуации на Покровском направлении с 12.12.2024 приостанавливается распределение природного газа в г. Покровск в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АО "Донецкоблгаз".

"На протяжении последних месяцев специалисты АО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами. В настоящее время из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак ликвидация последствий боевых действий на системе газораспределения и восстановления — невозможны", – отмечают в газовом предприятии.

Также на Покровском направлении отмечаются сильные вражеские удары артиллерии, КАБов и дронов в районе Песчаного. Сейчас враг перебросил сюда крепкие батальоны, чтобы дальше продавить оборону в направлении Песчаного и Чунишина. Об этом сообщает военный ВСУ с позывным "Мучной".

"Если они здесь преуспеют, то 2 линии обороны южнее Покровска могут развалиться. Однако это будет сделать очень трудно, поэтому нашим бойцам нужно уверенно держаться и нет права на ошибку! Также враг продолжает развивать наступление к западу от Селидово в направлении Днепропетровской области. Сейчас враг проводит атаки в сторону Нововасильевки и Новоеленовки как с севера так и с востока, сегодня здесь будет происходить накопление для штурмовых действий! Чуть южнее п**ары пытаются выйти к н.п. Украинка и Ясенево".



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