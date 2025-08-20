logo

Главная Новости Общество Война с Россией Скоро не хватит на армию: Кремль вынужден готовить россиян к новым налогам
Скоро не хватит на армию: Кремль вынужден готовить россиян к новым налогам

Reuters: в российском правительстве признают неизбежность повышения налогов для удержания военных расходов

20 августа 2025, 20:38
Автор:
Ткачова Марія

Россия готовится к повышению налогов и сокращению гражданских расходов, чтобы сохранить высокий уровень финансирования армии на фоне затяжной войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российских чиновников и экономистов.

Скоро не хватит на армию: Кремль вынужден готовить россиян к новым налогам

Повышение налогов в рф

По их данным, бюджет РФ на 2025 год, который планируется обнародовать в сентябре, предусматривает расходы на оборону и безопасность на уровне 8% ВВП, хотя фактические показатели будут еще выше. Источники в правительстве признают: даже при переговорах о прекращении огня производство снарядов и беспилотников придется хранить, хоть и в меньших масштабах. Возврат к довоенному уровню расходов невозможно, ведь Москва стремится не отставать от роста оборонных бюджетов стран Запада.

При этом отмечается, что в 2026 году сокращение расходов на армию не предусмотрено, а в 2027-м оно может стать возможным только в случае завершения войны. Однако тогда за ресурсы будут конкурировать другие сферы — социальная, образовательная и медицинская.

В то же время, падение доходов от нефти и газа уже создает серьезное давление на бюджет. Один из собеседников издания прямо заявил: "Повышение налогов – это неизбежность. Иначе мы просто не сведем концы с концами, даже если сократим другие расходы".

Таким образом, Кремль готовит граждан к новым налоговым нагрузкам, призванным компенсировать колоссальные расходы на продолжение войны против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook сообщение, в котором назвал себя "российским гражданином Украины" и обвинил государство в "системном нарушении его прав".



Источник: https://www.reuters.com/markets/asia/russia-under-war-spending-pressure-set-more-austerity-tax-hikes-2025-08-20/
