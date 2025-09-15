Российские оккупационные войска стремятся захватить Покровск. Уже есть первое закрепление врага на окраинах города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

«Скоро нас ожидает большая бойня»: что происходит на самом горячем направлении фронта

"На покровском направлении дела так себе. К югу от города враг в некоторых местах фактически закрепился прямо у окрестностей. В районе Котлиного – продвижение. В районе Родинского – без существенных изменений, но там самый тяжелый участок сейчас", – отмечает военкор.

По его словам, Силам обороны Украины удалось зачистить большую часть села Новоэкономическое от врага, но в районе остается максимально сложная ситуация.

"В Удачном – сложнее. Враг в деревне находится. Там маневровые бои. Большое количество серяка. Все направление остается самым сложным. Чувствуется, что скоро нас ожидает большая бойня", – прогнозирует Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны РФ в недельной сводке сообщило, что оккупационные войска РФ, в частности подразделения вражеской группировки "Восток" оккупировали три населенных пункта на Днепропетровщине: Хорошее, Сосновка и Терновое.

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной" подтвердил, что россияне подняли свои триколоры в Терновом.

"Великомихайловское направление (Днепропетровская обл.): Н.п Терновое перешел под контроль противника! В селе, с визуального контроля наблюдается демонстрация вражеских тряпок! Также, рус*ки начали подготовку к штурму соседнего села Березовое! Уже наблюдаются хряки на восточных окрестностях и фактически севернее. стабилизационные мероприятия в северо-западной части!" – сообщил военный.