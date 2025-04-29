Скоро боевые действия прекратятся: вот это заявление Путина указывает на заморозку войны

Последние события дают основания говорить о вероятности приближения временного перемирия в Украине. В частности, 26 апреля в Ватикане состоялась короткая, но показательна встреча президентов Украины и США. В то же время в России прозвучал ряд знаковых заявлений, которые также могут свидетельствовать о попытках изменить риторику войны, отметил политтехнолог Олег Постернак.

Владимир Путин

По его словам, хотя идея устойчивого мира на данный момент выглядит как фантастика, определённые шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Отдельное внимание Постернак обратил на встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая прошла тет-а-тет — без советников и каких-либо посторонних лиц. По словам политолога, впечатления от этой беседы как у западных, так и у украинских экспертов — в основном положительные. Дополнительным подтверждением важности этого разговора стала публикация Трампа, в которой он прозрачно намекнул на возможность введения вторичных санкций против России. Вероятно, это заявление является прямым результатом ватиканской встречи.

Параллельно с этим в России прозвучали заявления о якобы выводе украинских войск с территории Курской области. Киев эту информацию опроверг, поэтому, скорее всего, речь идет о новой информационной операции Москвы — попытке создать выгодный нарратив для достижения собственных геополитических целей.

По мнению эксперта, цель подобных заявлений — передать сигнал Вашингтону: мол, в Курской области всё стабильно, а Россия готова к широкому прекращению огня. Ещё недавно Владимир Путин утверждал, что не согласится на перемирие, пока украинские войска остаются в приграничных регионах. Теперь же, в вымышленной кремлёвской реальности, ВСУ там якобы нет — а значит, появляется пространство для временной остановки боевых действий, возможно, на 30 дней.

Исходя из всех последних событий, можно предположить, что прекращение огня уже не за горами. Вероятно, в скором времени оно будет реализовано, и боевые действия временно прекратятся, подытожил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кремль резко усилил свои ультиматумы по поводу войны.



