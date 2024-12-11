Сколько времени ВСУ смогут продержаться без денег США: министр финансов рассказал нелестную правду

Украина способна держать оборону даже без поддержки США, по меньшей мере, до середины 2025 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью испанскому изданию El Pais .

Сергей Марченко (фото из открытых источников)

Марченко подчеркнул, что потенциальное прекращение американской помощи станет серьезным вызовом обороноспособности страны, но это не означает катастрофического коллапса.

"Я думаю, что у нас достаточно средств, оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять агрессии, по крайней мере, до первой половины 2025 года. Мы обеспечим необходимые бюджетные ассигнования для закупки боеприпасов и военной техники в 2025 году", — заявил он.

Министр отметил, что Украина сейчас получает все необходимое оружие от США, что позволяет эффективно сдерживать российскую агрессию.

"Это означает, что на первое полугодие мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения переговоров с нашими ключевыми союзниками в США", — добавил Марченко.

Он также подчеркнул важность подготовки к сотрудничеству с новой администрацией США.

"Мы должны иметь план создания условий для эффективного взаимодействия. Построение доверия к сотрудничеству должно быть стратегическим приоритетом как для Украины, так и для Европы", – резюмировал Марченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, есть ли у команды Зеленского еще надежда, что помощь США при Трампе сохранится. Украинские власти начали активную дипломатическую кампанию, направленную на то, чтобы найти необходимые рычаги для влияния на Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.

Владимир Зеленский неоднократно отмечал важность поддержки США, заявляя, что без нее страна окажется в достаточно сложном положении.