Сколько времени Россия сможет еще активно наступать на фронте: что ее остановит

Россия пока не исчерпала своего наступательного потенциала, однако у США есть действенный рычаг влияния, способный изменить ситуацию. Однако этот процесс требует времени, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Михаил Самусь.

Оккупанты

По его мнению, американский президент Дональд Трамп четко обозначил главную цель – борьбу с российской нефтью, поскольку именно она является ключевым фактором стабильности экономики страны-агрессорки.

По словам эксперта, слабым местом РФ является ее экономика, но пока она получает огромную прибыль от продажи нефти, говорить об изменениях на фронте сложно. Кроме того, Россия продолжает обходить санкции, покупая микрочипы, высокотехнологичное оборудование и боеприпасы.

"То есть наступательный потенциал у них будет сохраняться до тех пор, пока у них есть деньги. Все основывается на материальных ресурсах, за которые они могут покупать российских солдат, заставлять их подписывать контракты", — подчеркнул Самусь.

Несмотря на отсутствие официальной мобилизации, Кремль мотивирует граждан деньгами, предлагая десятки тысяч долларов за службу. Однако эта схема будет работать только до тех пор, пока у РФ есть средства. Если финансовый поток иссякнет, в стране могут возникнуть внутренние противоречия и социальная нестабильность.

При этом эксперт уверен, что перспективы дальнейшего развития событий в значительной степени зависят от реализации энергетической политики Трампа. Если Саудовская Аравия и ОПЕК согласятся с его требованиями, а цены на нефть начнут снижаться, Россия может оказаться в сложной ситуации. В таком случае ей придется либо начать массовую мобилизацию, либо уменьшить масштабы войны, либо идти на уступки Вашингтону.

"Трамп четко определил, куда следует давить, чтобы вынудить Россию свернуть агрессию", — отметил Самусь.

Однако, по словам эксперта, просто обратиться в Саудовскую Аравию недостаточно – необходимо нарушить баланс на нефтяном рынке. Это возможно путем открытия новых месторождений в США, в частности, на Аляске, что приведет к увеличению предложения нефти.

Если США начнут активно поставлять нефть на азиатские и европейские рынки, ОПЕК придется снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.

"Я не думаю, что будет быстрый обвал цен на нефть, потому что зеленая энергетика обеспечивала высокие цены. Сейчас Трамп хочет сделать энергию более дешевой, но для этого сначала нужно больше нефти, атомная энергетика должна работать более эффективно и масштабно. Это не скорый процесс, но он приведет к снижению возможностей России воевать", — подчеркнул Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп может уничтожить Россию.



