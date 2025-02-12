Сколько времени РФ может вести войну нынешней интенсивности: неожиданные данные

Есть мнение, что если Дональд Трамп увидит, что кремлевский диктатор Владимир Путин водит его за нос, он может начать действовать от противоположного. При этом у Трампа уже заявили, что могут усилить санкции против РФ. Впрочем, как отметил в колонке для Главреда политолог Андрей Золотарев, ему трудно представить, что такого может придумать Трамп, чтобы наказать Россию.

Владимир Путин

Как пишет Politico, захватывать российские танкеры "серого" танкерного флота? Это риск третьей мировой войны. Ужесточение помощи Украине в разы? Но есть ли у США потенциал – это вопрос. К примеру, на ракеты к Patriot там очередь на несколько лет вперед. Дадут ли Украине Tomahawk? Всякое может быть. В 2017 году именно при Трампе было отменено негласное эмбарго на летальное оружие для Украины. До этого по Обаме, даже после аннексии Крыма, США давали Украине автомобили, радары, средства связи, шлемы и бронежилеты, но никак не летальное оружие. Летальное оружие Украине начали поставлять именно при Трампе: Stinger, Javellin и т.д. Поэтому Трамп может поступить и так. Но здесь ключевое слово "если", – говорит политолог.

По его убеждению, возможности Трампа надавить на Россию ограничены, непонятно, что у него в рукаве. Разговоры о том, что Трамп обрушит цены на нефть – это из разряда розовых пони: это не делается за один день, даже за один месяц, говорит эксперт. Пока, напротив, добавляет он, на фоне заявлений Трампа цены на энергоносители растут, в том числе на газ.

"Как бы то ни было, при имеющихся ресурсах Россия может вести войну нынешней интенсивности еще не менее 3-5 лет", — добавил Золотарев.

При этом он предположил, что переговоры о завершении войны уже продолжаются просто не на уровне первых лиц. По его мнению, окончательно план мира оформят в течение февраля – первой половины марта.

"Война при этом будет продолжаться. Пример Корейской войны свидетельствует о том, что переговоры могут продолжаться более двух лет, и при этом война не будет останавливаться. У нас может быть то же самое", — добавил Золотарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может закрыть "проект Украина".



