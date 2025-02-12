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Сколько времени РФ может вести войну нынешней интенсивности: неожиданные данные

Даже переговоры о мире не остановят войну в Украине, у РФ есть ресурс, чтобы вести ее годами

сегодня, 12:14
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Ткачик Олеся

Есть мнение, что если Дональд Трамп увидит, что кремлевский диктатор Владимир Путин водит его за нос, он может начать действовать от противоположного. При этом у Трампа уже заявили, что могут усилить санкции против РФ. Впрочем, как отметил в колонке для Главреда политолог Андрей Золотарев, ему трудно представить, что такого может придумать Трамп, чтобы наказать Россию.

Сколько времени РФ может вести войну нынешней интенсивности: неожиданные данные

Владимир Путин

Как пишет Politico, захватывать российские танкеры "серого" танкерного флота? Это риск третьей мировой войны. Ужесточение помощи Украине в разы? Но есть ли у США потенциал – это вопрос. К примеру, на ракеты к Patriot там очередь на несколько лет вперед. Дадут ли Украине Tomahawk? Всякое может быть. В 2017 году именно при Трампе было отменено негласное эмбарго на летальное оружие для Украины. До этого по Обаме, даже после аннексии Крыма, США давали Украине автомобили, радары, средства связи, шлемы и бронежилеты, но никак не летальное оружие. Летальное оружие Украине начали поставлять именно при Трампе: Stinger, Javellin и т.д. Поэтому Трамп может поступить и так. Но здесь ключевое слово "если", – говорит политолог.

По его убеждению, возможности Трампа надавить на Россию ограничены, непонятно, что у него в рукаве. Разговоры о том, что Трамп обрушит цены на нефть – это из разряда розовых пони: это не делается за один день, даже за один месяц, говорит эксперт. Пока, напротив, добавляет он, на фоне заявлений Трампа цены на энергоносители растут, в том числе на газ.

"Как бы то ни было, при имеющихся ресурсах Россия может вести войну нынешней интенсивности еще не менее 3-5 лет", — добавил Золотарев.

При этом он предположил, что переговоры о завершении войны уже продолжаются просто не на уровне первых лиц. По его мнению, окончательно план мира оформят в течение февраля – первой половины марта.

"Война при этом будет продолжаться. Пример Корейской войны свидетельствует о том, что переговоры могут продолжаться более двух лет, и при этом война не будет останавливаться. У нас может быть то же самое", — добавил Золотарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может закрыть "проект Украина".




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Источник: https://opinions.glavred.net/karty-vskroyutsya-v-blizhayshie-dni-mozhet-li-tramp-slit-ukrainu-10638812.html#goog_rewarded
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