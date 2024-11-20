Сколько волн ракетных атак может организовать РФ: к чему готовиться

Россия продолжает разрабатывать стратегии для новых атак на Украину, об этом в эфире "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ракетный удар

По его словам, массированный ракетный удар, который Россия нанесла недавно, используя значительный арсенал ударного вооружения, стал самым большим за длительный период накопления средств нападения, в том числе крылатых ракет. Несмотря на это, украинская система ПВО успешно отразила атаку. В то же время у врага все еще есть достаточно ресурсов для нескольких подобных волн ударов, подчеркнул эксперт.

По его словам, американская разведка оценивает вероятность повторных атак как достаточно высокую. Эти данные передаются Украине и влияют на соответствующие предупреждения дипломатических учреждений США.

Згурец подчеркнул, что украинские военные активно готовятся к возможным новым ударам.

"Уверен, что эти угрозы и предупреждения не являются новостью для наших систем ПВО. Думаю, что наши военные сейчас активно готовятся к вероятной или атаке, которую может реализовать противник", — добавил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что по соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано скрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги.

При этом в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что россияне накопили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики.



