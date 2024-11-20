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Сколько волн ракетных атак может организовать РФ: к чему готовиться

РФ накопила большое количество ракет и способна организовать еще несколько волн массированных ударов по Украине

20 ноября 2024, 11:43
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Ткачик Олеся

Россия продолжает разрабатывать стратегии для новых атак на Украину, об этом в эфире "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Сколько волн ракетных атак может организовать РФ: к чему готовиться

Ракетный удар

По его словам, массированный ракетный удар, который Россия нанесла недавно, используя значительный арсенал ударного вооружения, стал самым большим за длительный период накопления средств нападения, в том числе крылатых ракет. Несмотря на это, украинская система ПВО успешно отразила атаку. В то же время у врага все еще есть достаточно ресурсов для нескольких подобных волн ударов, подчеркнул эксперт.

По его словам, американская разведка оценивает вероятность повторных атак как достаточно высокую. Эти данные передаются Украине и влияют на соответствующие предупреждения дипломатических учреждений США.

Згурец подчеркнул, что украинские военные активно готовятся к возможным новым ударам.

"Уверен, что эти угрозы и предупреждения не являются новостью для наших систем ПВО. Думаю, что наши военные сейчас активно готовятся к вероятной или атаке, которую может реализовать противник", — добавил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что по соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано скрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги.

При этом в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что россияне накопили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-voroga-zberigaetsya-zapas-dlya-shche-kilkokh-khvil-udarnogo-potentsialu-zgurets
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