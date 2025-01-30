Сколько военных сбежали с фронта: названы новые данные

В ВСУ растет количество случаев самовольного ухода из части, рассказал руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко.

Случаев СОЧ стало больше. Фото из открытых источников

"У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. По некоторым делам проходят по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Приблизительно 150 тысяч случаев СОЧ — это довольно взвешенная цифра. Соответственно, у нас каждый 6- 7-й военный взял шинель и пошел домой", — сказал Геннадий Друзенко.

По его словам, в Украине отсутствует военная юстиция, что создает сомнения в объективности и компетентности гражданских судов.

"Военную юстицию не восстанавливают. военную жандармерию не создают, а генералов судят гражданские, никогда не нюхавшие пороха. При этом у людей в армии есть огромное разочарование в военно-политическом руководстве", — поддвигал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боями в Харьковской области на правом берегу реки Оскол российские захватчики хотят расширить плацдарм, чтобы атаковать Купянск, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Офицер ВСУ отметил, что врагу крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение на востоке Харьковщины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новый президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов по отношению к Кремлю, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Американский лидер заявляет о готовности к переговорам с Путиным, в отличие от Джозефа Байдена, после широкомасштабного вторжения решила изолировать Путина. Такая позиция Байдена способствовала изоляции Путина со стороны европейских лидеров", — рассказал он.