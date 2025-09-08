logo

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько военных с опытом не участвует в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько военных с опытом не участвует в войне

В Украине более 160 тысяч военных пенсионеров могут стать мобилизационным резервом

8 сентября 2025, 14:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По данным Пенсионного фонда, на июнь 2025 года в Украине 160 859 человек в возрасте от 45 до 60 лет получают пенсию за выслугу лет. Однако само наличие выплат не освобождает их от обязанности службы, так что эта категория остается частью мобилизационного ресурса.

Сколько военных с опытом не участвует в войне

Кто может стать мобилизационным резервом

В структуре этой группы:

• 47091 продолжают работать в гражданской сфере;

• 98120 официально не имеют работы;

• 15544 далее проходят службу;

• 104 в настоящее время мобилизованы или служат добровольцами.

В Пенсионном фонде отмечают, что не ведут отдельной статистики относительно количества людей с инвалидностью среди этой категории. Поэтому определить реальный уровень годности военных пенсионеров к службе пока невозможно.

В Министерстве обороны подчеркивают: бывшие военные, еще не достигшие 60 лет, считаются военнообязанными на уровне с другими гражданами и могут быть привлечены к мобилизации при необходимости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины официально объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного под сценическим именем Тимати. Информация о нем появилась в базе Министерства внутренних дел Украины в категории "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Следователи инкриминируют артисту содействие российской пропаганде, поддержку войны против Украины и публичную легитимизацию оккупации Крыма. По данным СБУ, в июне рэпер был заочно сообщен о подозрении. В частности, установлено, что Юнусов принял участие по меньшей мере в семи концертных мероприятиях на территории временно оккупированного полуострова, носивших пропагандистский характер.



