Сколько военных с опытом не участвует в войне

По данным Пенсионного фонда, на июнь 2025 года в Украине 160 859 человек в возрасте от 45 до 60 лет получают пенсию за выслугу лет. Однако само наличие выплат не освобождает их от обязанности службы, так что эта категория остается частью мобилизационного ресурса.

Кто может стать мобилизационным резервом

В структуре этой группы:

• 47091 продолжают работать в гражданской сфере;

• 98120 официально не имеют работы;

• 15544 далее проходят службу;

• 104 в настоящее время мобилизованы или служат добровольцами.

В Пенсионном фонде отмечают, что не ведут отдельной статистики относительно количества людей с инвалидностью среди этой категории. Поэтому определить реальный уровень годности военных пенсионеров к службе пока невозможно.



В Министерстве обороны подчеркивают: бывшие военные, еще не достигшие 60 лет, считаются военнообязанными на уровне с другими гражданами и могут быть привлечены к мобилизации при необходимости.



