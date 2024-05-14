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Сколько украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину: новые данные

Большинство украинских беженцев намерены оставаться в Европе

сегодня, 09:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Почти у половины украинских беженцев в странах Восточной и Центральной Европы есть работа. В обозримом будущем 70% украинцев планируют остаться в стране пребывания. Как передает портал "Комментарии", такие результаты исследования Международной организации по Миграции (МОМ).

Сколько украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину: новые данные

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Международная организация по Миграции провела масштабное исследование потребностей, намерений и проблем интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы (включая Беларусь). В 2023 году опрос провели среди 28,7 тыс. украинцев, из них 24 602 были трудоспособного возраста.

Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.

В среднем доля тех, кто планировал остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18-64 года) в 2023 году была 61%. В частности, в странах: Болгария – 58%; Чехия – 73%; Эстония – 89%; Венгрия – 44%; Литва – 81%; Латвия – 13%; Молдова – 46%; Польша – 38%; Румыния – 61%; Словакия – 76%.

А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране убежища 9% людей.

Аналитики провели масштабное исследование потребностей, намерений и проблем интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы (включая Беларусь). В 2023 году опрос провели среди 28,7 тыс. украинцев, из них 24 602 были трудоспособного возраста.

Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.

В среднем доля тех, кто планировал остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18-64 года) в 2023 году была 61%. В частности, в странах: Болгария – 58%; Чехия – 73%; Эстония – 89%; Венгрия – 44%; Литва – 81%; Латвия – 13%; Молдова – 46%; Польша – 38%; Румыния – 61%; Словакия – 76%.

А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране убежища 9% людей.

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Источник: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-response-region-labour-market-integration-ukrainian-refugees-2023-annual-report
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