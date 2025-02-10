logo

BTC/USD

97292.78

ETH/USD

2672.93

LTC/USD

119.59

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько украинцы готовы терпеть войну: Зеленский выдал громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцы готовы терпеть войну: Зеленский выдал громкое заявление

Международное сообщество фактически простило России аннексию Крыма и части Донбасса в 2014 году, но не было жестокой реакции на действия РФ.

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не имеют права опускать руки и прекращать борьбу с агрессором, ведь это позволит России полностью уничтожить страну и захватить ее территории. Об этом глава государства заявил в интервью британскому телеканалу ITV News.

Сколько украинцы готовы терпеть войну: Зеленский выдал громкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский отметил, что мир является важной целью, но он подверг сомнению эффективность такой альтернативы в краткосрочной перспективе, особенно для тех, кто сейчас борется, работает, живет и воспитывает детей. По словам президента, если прекратить борьбу, Россия может быстро захватить Украину, а некоторые другие государства могут временно отвлечься от конфликта, увидев силу агрессора.

Он отметил, что в начале российской агрессии в 2014 году многие страны не проявляли должной реакции, ведь многие были напуганы или попросили воздержаться от активных действий во избежание более масштабного вторжения. Украинские власти тогда также проявляли осторожность, поскольку получали сигналы, чтобы "успокоиться" и избегать конфронтаций, потому что могла начаться еще большая война.

Зеленский также обратил внимание на то, что международное сообщество фактически простило России аннексию Крыма и части Донбасса в 2014 году, а к началу великой войны в 2022 году Украина не могла добиться более жесткой реакции мира, ни санкциями, ни наращиванием военной мощи против России.

Однако, как отметил президент, после того, как Украина продемонстрировала устойчивость, международное сообщество встало на ее сторону, и благодаря этому страна получила важную поддержку. Зеленский поблагодарил мировых партнеров за помощь, подчеркнув, что без нее ситуация могла быть гораздо хуже.

В завершение он акцентировал, что, хотя все уставшие от войны, отдыхать сейчас нет времени, поскольку это может привести к тому, что оккупанты заберут все и разрушат страну.

Портал "Комментарии" писал, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности от Запада, иначе война может завершиться в пользу кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщил в колонке для Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости