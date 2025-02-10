Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не имеют права опускать руки и прекращать борьбу с агрессором, ведь это позволит России полностью уничтожить страну и захватить ее территории. Об этом глава государства заявил в интервью британскому телеканалу ITV News.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский отметил, что мир является важной целью, но он подверг сомнению эффективность такой альтернативы в краткосрочной перспективе, особенно для тех, кто сейчас борется, работает, живет и воспитывает детей. По словам президента, если прекратить борьбу, Россия может быстро захватить Украину, а некоторые другие государства могут временно отвлечься от конфликта, увидев силу агрессора.

Он отметил, что в начале российской агрессии в 2014 году многие страны не проявляли должной реакции, ведь многие были напуганы или попросили воздержаться от активных действий во избежание более масштабного вторжения. Украинские власти тогда также проявляли осторожность, поскольку получали сигналы, чтобы "успокоиться" и избегать конфронтаций, потому что могла начаться еще большая война.

Зеленский также обратил внимание на то, что международное сообщество фактически простило России аннексию Крыма и части Донбасса в 2014 году, а к началу великой войны в 2022 году Украина не могла добиться более жесткой реакции мира, ни санкциями, ни наращиванием военной мощи против России.

Однако, как отметил президент, после того, как Украина продемонстрировала устойчивость, международное сообщество встало на ее сторону, и благодаря этому страна получила важную поддержку. Зеленский поблагодарил мировых партнеров за помощь, подчеркнув, что без нее ситуация могла быть гораздо хуже.

В завершение он акцентировал, что, хотя все уставшие от войны, отдыхать сейчас нет времени, поскольку это может привести к тому, что оккупанты заберут все и разрушат страну.

Портал "Комментарии" писал, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности от Запада, иначе война может завершиться в пользу кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщил в колонке для Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.