Сколько украинцев верят в победу в войне против России

Вера в победу остается важным фактором социальной устойчивости Украины во время войны. Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу Украины на войне против России.

Победа на войне. Фото из открытых источников

Центр Разумкова провел опрос с 28 февраля по 6 марта 2025 года, где обнаружил, что подавляющее большинство украинцев верят в победу – 74% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 16% опрошенных, которые указали, что не верят в победу Украины в войне.

Опрос показал, что оптимизм о победе в значительной степени зависит от региона:

Запад Украины – 81,5% верят в победу;

Центральная часть – 79%;

Восточный регион – 67%;

Юг Украины – 56%.

Скептически настроенных больше всего на Юге – 24%, а также в восточных областях – 23%.

Центр Разумкова также спросил, что украинцы считают победой:

30% – изгнание российских войск со всех территорий и возвращение к границам по состоянию на 2014 год.

22% – возвращение к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года.

17% – уничтожение русской армии и содействие распаду России.

11% – освобождение всех территорий, кроме оккупированного Крыма.

10% – прекращение войны, даже если часть территорий останется под российской оккупацией.

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