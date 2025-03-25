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Сколько украинцев верят в победу в войне против России

Три четверти украинцев верят в победу в войне.

сегодня, 13:44
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Автор:
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Slava Kot

Вера в победу остается важным фактором социальной устойчивости Украины во время войны. Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу Украины на войне против России.

Сколько украинцев верят в победу в войне против России

Победа на войне. Фото из открытых источников

Центр Разумкова провел опрос с 28 февраля по 6 марта 2025 года, где обнаружил, что подавляющее большинство украинцев верят в победу – 74% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 16% опрошенных, которые указали, что не верят в победу Украины в войне.

Опрос показал, что оптимизм о победе в значительной степени зависит от региона:

  • Запад Украины – 81,5% верят в победу;
  • Центральная часть – 79%;
  • Восточный регион – 67%;
  • Юг Украины – 56%.

Скептически настроенных больше всего на Юге – 24%, а также в восточных областях – 23%.

Центр Разумкова также спросил, что украинцы считают победой:

  • 30% – изгнание российских войск со всех территорий и возвращение к границам по состоянию на 2014 год.
  • 22% – возвращение к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года.
  • 17% – уничтожение русской армии и содействие распаду России.
  • 11% – освобождение всех территорий, кроме оккупированного Крыма.
  • 10% – прекращение войны, даже если часть территорий останется под российской оккупацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто на вершине доверия украинцев. Новый рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и других политических лидеров страны.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса о том, как украинцы относятся к временному перемирию: от капитуляции Украины до способа показать истинную цель России в войне.



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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-vyboriv-pid-chas-viiny-vira-v-peremogu-liutyiberezen-2025r
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