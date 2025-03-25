Сколько украинцев верят в победу в войне против России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вера в победу остается важным фактором социальной устойчивости Украины во время войны. Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу Украины на войне против России.
Победа на войне. Фото из открытых источников
Центр Разумкова провел опрос с 28 февраля по 6 марта 2025 года, где обнаружил, что подавляющее большинство украинцев верят в победу – 74% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 16% опрошенных, которые указали, что не верят в победу Украины в войне.
Опрос показал, что оптимизм о победе в значительной степени зависит от региона:
Скептически настроенных больше всего на Юге – 24%, а также в восточных областях – 23%.
Центр Разумкова также спросил, что украинцы считают победой:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто на вершине доверия украинцев. Новый рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и других политических лидеров страны.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса о том, как украинцы относятся к временному перемирию: от капитуляции Украины до способа показать истинную цель России в войне.
Новости