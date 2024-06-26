Сколько украинцев верят в победу Украины в войне против России: результаты опроса

Согласно результатам социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 г., более 80% граждан Украины верят в победу страны в войне против России. На вопрос "Верите ли Вы в победу Украины в войне против России?" 53% респондентов ответили "да", а еще 26,9% сказали "скорее да". В то же время, 7,2% опрошенных ответили "скорее нет", 5% сказали "нет", а 7,8% респондентов затруднились определиться с ответом.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Относительно сроков наступления победы оценки респондентов мало изменились по сравнению с мартом и январем 2024 года. Доля верующих, что победа наступит к концу этого года, выросла с 20% до 24%. Еще 38% считают, что победа наступит через 1-2 года, 15% — что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% — более 5 лет, 1% — что победа состоится "вряд ли при моей жизни", а более 17% респондентов затруднились ответить на вопросы.

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (42%) верующих в победу считают, что победой будет изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 17,5% будут считать победой уничтожение русской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 14% считают победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 8% — изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 8% — прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжение (после 24 февраля 2022).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кому из политиков доверяют украинцы, а кто в конце рейтинга