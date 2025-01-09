Сколько украинцев вернется из-за границы после войны: появился прогноз

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Лиля Воробьева
Доктор философских наук, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха поделился своим прогнозом по возвращению украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения. В интервью Украинской правде социолог отметил, что если горячая фаза войны продлится до пяти лет, в Украину вернутся только 30-50% уехавших с 2022 года.
Возвращение беженцев в Украину (фото из открытых источников)
"С каждым годом войны все больше переселенцев адаптируются за границей. Те, кто найдет работу и устроит детей, скорее всего, не вернутся".
Социолог привел пример Балканских войн, где только 30% беженцев вернулись на родину.
По его мнению, важным фактором станет программа возвращения, созданная государством, а также отношение общества к покинувшим страну. В 2023 году Институт социологии провел опрос, который показал, что 80% оставшихся в стране украинцев не имеют претензий к выехавшим. Однако Головаха предполагает, что со временем это отношение может измениться:
"Думаю, это будет меняться и не в лучшую сторону. На форумах уже появляются комментарии: 'А почему это к ним положительное отношение? Мы здесь страдаем, а они там наслаждаются'."
Головаха выразил сомнения в названии вновь созданного Министерства национального единства, задачей которого является объединение украинцев за рубежом. Он отметил, что термин "единство" может вызвать ассоциации с советскими лозунгами:
"Название меня немного смущает, потому что я жил в советском обществе, где только о единстве и говорили: 'Пролетарии всех стран, соединяйтесь', 'Партия и народ – едины'."
Социолог предлагает использовать более современные термины, такие как "реинтеграция" или "миграционная политика". Он отмечает, что Украине нужно не формальное единство, а содержательная консолидация:
"Формального единства достаточно разве что в тоталитарной стране. Нам нужны содержательные пути консолидации, чтобы возвращать уехавших законным способом."
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина готова обеспечить мужчин за границей работой в оборонной отрасли с бронированием. Украина готова предоставить беженцам работу на предприятиях оборонной промышленности с гарантией бронирования от мобилизации. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев.
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