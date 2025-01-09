Сколько украинцев вернется из-за границы после войны: появился прогноз

Доктор философских наук, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха поделился своим прогнозом по возвращению украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения. В интервью Украинской правде социолог отметил, что если горячая фаза войны продлится до пяти лет, в Украину вернутся только 30-50% уехавших с 2022 года.

Возвращение беженцев в Украину (фото из открытых источников)

Головаха подчеркнул, что даже заявления людей о намерении вернуться не гарантируют их возвращение:

"С каждым годом войны все больше переселенцев адаптируются за границей. Те, кто найдет работу и устроит детей, скорее всего, не вернутся".

Социолог привел пример Балканских войн, где только 30% беженцев вернулись на родину.

По его мнению, важным фактором станет программа возвращения, созданная государством, а также отношение общества к покинувшим страну. В 2023 году Институт социологии провел опрос, который показал, что 80% оставшихся в стране украинцев не имеют претензий к выехавшим. Однако Головаха предполагает, что со временем это отношение может измениться:

"Думаю, это будет меняться и не в лучшую сторону. На форумах уже появляются комментарии: 'А почему это к ним положительное отношение? Мы здесь страдаем, а они там наслаждаются'."

Головаха выразил сомнения в названии вновь созданного Министерства национального единства, задачей которого является объединение украинцев за рубежом. Он отметил, что термин "единство" может вызвать ассоциации с советскими лозунгами:

"Название меня немного смущает, потому что я жил в советском обществе, где только о единстве и говорили: 'Пролетарии всех стран, соединяйтесь', 'Партия и народ – едины'."

Социолог предлагает использовать более современные термины, такие как "реинтеграция" или "миграционная политика". Он отмечает, что Украине нужно не формальное единство, а содержательная консолидация:

"Формального единства достаточно разве что в тоталитарной стране. Нам нужны содержательные пути консолидации, чтобы возвращать уехавших законным способом."

Евгений Головаха подчеркивает, что для возвращения украинцев государство должно создать комплексную программу, учитывающую потребности переселенцев. Кроме того, важно работать над укреплением доверия между оставшимися в стране и теми, кто временно уехал за границу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина готова обеспечить мужчин за границей работой в оборонной отрасли с бронированием. Украина готова предоставить беженцам работу на предприятиях оборонной промышленности с гарантией бронирования от мобилизации. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев.