Сколько украинцев погибли в войне: Зеленский назвал статистику

На войне против России с начала полномасштабного вторжения погибли менее 80 тысяч украинцев.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью для Kyodo News, опубликованном Офисом президента.

"Я не могу поделиться цифрами. Кое-кто недавно, кажется в американской прессе, предоставил информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Я хочу сказать, что нет – меньше. Намного меньше. Намного", – отметил глава государства.

Президент также отметил, что точной информации о количестве погибших украинцев на оккупированных территориях нет.

"В большинстве своем это – гражданское население. Во время оккупации там были и гражданские, и военные, и правоохранители. Сколько их погибло, замучено в плену – мы не знаем. Я говорю только о фиксации военных, погибших – Ред.) на нашей контролируемой нами территории", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский предложил России пойти на три буквы . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна уйти на три буквы. Такими словами президент ответил на вопрос об уступках РФ во время возможных мирных переговоров по войне в Украине.

Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президента спросили о возможности мирных переговоров с Россией, также на какие уступки должен пойти Путин для их начала.

Далее президент извинился за "недипломатическую лексику" по вопросу возможных переговоров с Россией по окончании войны в Украине. Также Зеленский рассказал о диалоге с Шольцом, который длился 40 минут. По его словам, разговор касался усиления украинского фронта, будущего членства Украины в ЕС и приглашения в НАТО.

