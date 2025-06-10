logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки, чтобы завершилась война
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки, чтобы завершилась война

Готовы ли украинцы уступить территории ради прекращения войны

сегодня, 11:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Половина украинцев не соглашается на территориальные уступки России для ускорения мира в Украине. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) с 15 мая по 3 июня 2025 года.

Сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки, чтобы завершилась война

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

Методом телефонных интервью (computer - assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 2004 респондентов около 500 случайно отобранных респондентов).

Сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки, чтобы завершилась война - фото 2

С мая 2022 года КМИС в своих собственных опросах регулярно задает вопрос о готовности населения к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости. К нынешнему опросу последний раз КМИС задавал этот вопрос в феврале 2025 года.

Какие именно территории и сколько в опросе не отмечалось, однако уточнялось, что при условии, что война будет продолжаться дольше и будет угроза сохранению независимости.

По сравнению с февралем 2025 г. ситуация не изменилась. Так, 52% украинцев категорически против любых территориальных уступок (в феврале 2025 года – 50%). Готовы принять определенные территориальные потери – 38% (в феврале 2025 – 39%).

Социологи показали, как влияет конкретизация "территориальных потерь" на результаты опроса.

Сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки, чтобы завершилась война - фото 3

Следовательно, если речь идет о официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) будут против. Готовые принять – 24% (отметим, что мы говорить об "отдельных территориях", а не все оккупированные территории; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация).

Также абсолютное большинство – 78% – отвергают передачу под контроль России территорий, контролируемых Украиной. Готовые принять – всего 15%.

Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий – де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против – 48%.

"Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но больше половины может принять такой сценарий завершения войны", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса заявил 5 июня, что Россия, вероятно, стремится оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу Днепра, включая части Днепропетровской области, а также захватить Одесскую и Николаевскую области до конца 2026 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости