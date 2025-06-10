Половина украинцев не соглашается на территориальные уступки России для ускорения мира в Украине. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) с 15 мая по 3 июня 2025 года.

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

Методом телефонных интервью (computer - assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 2004 респондентов около 500 случайно отобранных респондентов).

С мая 2022 года КМИС в своих собственных опросах регулярно задает вопрос о готовности населения к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости. К нынешнему опросу последний раз КМИС задавал этот вопрос в феврале 2025 года.

Какие именно территории и сколько в опросе не отмечалось, однако уточнялось, что при условии, что война будет продолжаться дольше и будет угроза сохранению независимости.

По сравнению с февралем 2025 г. ситуация не изменилась. Так, 52% украинцев категорически против любых территориальных уступок (в феврале 2025 года – 50%). Готовы принять определенные территориальные потери – 38% (в феврале 2025 – 39%).

Социологи показали, как влияет конкретизация "территориальных потерь" на результаты опроса.

Следовательно, если речь идет о официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) будут против. Готовые принять – 24% (отметим, что мы говорить об "отдельных территориях", а не все оккупированные территории; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация).

Также абсолютное большинство – 78% – отвергают передачу под контроль России территорий, контролируемых Украиной. Готовые принять – всего 15%.

Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий – де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против – 48%.

"Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но больше половины может принять такой сценарий завершения войны", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса заявил 5 июня, что Россия, вероятно, стремится оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу Днепра, включая части Днепропетровской области, а также захватить Одесскую и Николаевскую области до конца 2026 года.