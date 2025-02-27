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Сколько украинцев готовы отказаться от членства Украины в НАТО и ЕС ради окончания боевых действий

Уступки Украины для перемирия с Россией.

27 февраля 2025, 11:22
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Slava Kot

Треть опрошенных считают, что Украина может отказаться от членства в НАТО для прекращения огня. Отказ от членства в ЕС рассматривает четверть украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Socis за февраль 2025 года, опубликованное NV.

Сколько украинцев готовы отказаться от членства Украины в НАТО и ЕС ради окончания боевых действий

Уступки Украины для перемирия с Россией. Фото из открытых источников

Socis спросил украинцев об уступках на переговорах, на которые они готовы пойти для окончания боевых действий. По результатам опроса 32,1% украинцев рассматривают отказ от членства в НАТО. Что касается отказа от ЕС ради режима прекращения огня, то показатель ниже – 23,2%.

Кроме того, опрос выявил, что 21,1% опрошенных соглашаются на территориальные уступки, однако без конкретных территорий, которые могла бы контролировать Россия. Еще 13,7% готовы к предоставлению русскому языку статус официального на определенных территориях ради окончания боевых действий. Только 3,5% украинцев согласны на сокращение численности собственной армии.

Сколько украинцев готовы отказаться от членства Украины в НАТО и ЕС ради окончания боевых действий - фото 2

Сколько украинцев готовы отказаться от членства Украины в НАТО и ЕС ради боевых действий

В исследовании Socis также задал вопрос, какой приоритетный путь развития Украины видят ее граждане. Большинство, 53%, указали на собственный путь развития, опираясь на собственные усилия и ресурсы. 39,2% считают необходимым добиваться членства в ЕС, а 3,7% выступили за возобновление отношений с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о другом опросе Socis, который показал рейтинг доверия к украинским политикам. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на третьем месте.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский озвучил "территориальные уступки" Украины для окончания войны.



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