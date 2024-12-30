Около 5% опрошенных украинцев готовы отдать диктатору Путину четыре украинских области, такую статистику озвучил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью BBC News.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

При этом подчеркнул, если вопрос сформулировать иначе, то эта цифра может вырасти до 10%, потому что сюда могут присоединиться люди, которые поддерживают немедленное завершение войны любым путем, только бы перестали стрелять.

Социолог объяснил, что это люди из когорты "моя хата с краю". А вот воевать до полной победы готовы от четверти до трети опрошенных. И это действительно огромный процент — подчеркнул социолог Антипович.

Напомним, портал "Комментарии" писал, поддерживают ли американцы помощь Украине для выхода на границы 1991 года.

48% американцев поддерживают, чтобы США помогали Украине вернуть все оккупированные территории. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования американского института исследования общественного мнения Gallup.

Аналитики уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения в Украину опросили граждан США об их отношении к позиции Америки в войне РФ против нашего государства. Опрос проводился в начале декабря.

В то же время, за скорое окончание войны проголосовала половина опрошенных. Такой показатель рос с 33% в августе 2022 года. Известно, что в предварительных опросах большинство американцев выступали за борьбу Украины до окончательной победы.

Также портал "Комментарии" писал, что большинство украинцев не только поддерживают создание ядерного оружия, но и считают, что Украина способна изготовить его самостоятельно. Против создания ядерной бомбы выступает четверть респондентов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Согласно опросам Active Group, 66,6% украинцев поддержат решение Украины изготовить ядерное оружие. В частности, 43,8% респондентов считают, что ядерное оружие однозначно должно быть изготовлено, а еще 22,8% быстрее поддерживают такое решение. В то же время против создания Украиной ядерной бомбы выступает 26,5% респондентов – 12,6% однозначно против. Еще 6,9% опрошенных затруднились ответить на вопрос.