Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал ситуацию вокруг 50-дневного ультиматума, который объявил России президент США Дональд Трамп. По оценкам аналитика, этого времени Вооруженным силам РФ хватит, чтобы оккупировать не более 200-250 квадратных километров территории Украины. Впрочем, даже эти продвижения обойдутся Москве очень дорого.

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Жданов отметил, что сейчас темпы наступления российских войск составляют примерно 130–140 км² в месяц, однако сопровождаются стремительным ростом потерь среди личного состава. Если зимой на каждый захваченный километр Россия теряла около 31 военного, то сейчас уже по меньшей мере 45 погибших. Причем количество раненых практически равно числу убитых, что свидетельствует об особой жестокости и истощении армии агрессора.

По мнению эксперта, столь медленное продвижение не сможет решить никаких стратегических задач Кремля. Мечты Путина о скором захвате Херсонской или Запорожской областей остаются нереальными — российские подразделения сдерживают оборону даже на отдельных участках Сумской области. А на южных направлениях, в частности в районах Покровска и Новопавловки, кафиры продвигаются только ценой огромных потерь.

Жданов отмечает, что Кремль не может просто остановить войну: миллионная армия повлечет за собой социальный взрыв в случае возвращения домой, а военная экономика, заменившая гражданскую, не выдержит мирного режима без массовых увольнений и кризиса.

"В Волгоградской области до полномасштабного вторжения было только одно военное предприятие. Теперь их — сорок. Это не новые заводы, а бывшие гражданские, переведенные на производство оружия. Остановка войны — это крушение для целой системы", — резюмирует Жданов.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китайская Народная Республика четко обозначила свою позицию по стратегическому партнерству с Россией, заявив, что третьим странам не следует вмешиваться в двусторонние связи между Пекином и Москвой. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.