Сколько территорий Украины отдадут РФ после встречи Трампа и Путина: на Западе ответили

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон подверг резкой критике предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По его мнению, по итогам встречи, Россия может сохранить контроль над пятой частью территории Украины.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Джон Болтон в своей колонке для The Telegraph высказал свое мнение по поводу встречи президента США Дональла Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа на Аляске. По словам Болтона, сам факт прибытия Путина на американскую землю уже является серьезной дипломатической победой для Кремля.

"Пятничный саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным складывается не очень хорошо для Украины. Все указывает на то, что Трамп считает, что он и его добрый друг Путин смогут договориться об обмене территориями и установить мир", — пишет Болтон.

Болтон объясняет, что Путин как международный изгой и руководитель начавшей войну страны будет позировать рядом с Трампом. Таким образом, это станет символическим выходом российского диктатора из политической изоляции.

Бывший советник Трампа считает, что оба лидера могут договориться по поводу украинских территорий, которые окажутся под контролем РФ.

"Территория, о которой идет речь, будет частями территории Украины, а не России, и Москва, вероятно, завершит эту войну, контролируя 20% Украины. Если кому-то нужны были доказательства того, что Трамп действует в международных делах не как стратег, а как свободный электрон, то прошедшая неделя решила этот вопрос", — уверяет Болтон.

Также Болтон подчеркивает, что Москва получила "превосходство первого шага" еще до проведения саммита. По его словам, после командировки в Москву представителя Трампа Стива Виткоффа Кремль быстро продвинул свой вариант договоренностей, на которые Трамп согласился.

"Путин надеется применить свою школу КГБ к Трампу, сделав его инструментом собственной политики. И, к сожалению, Трамп в этом плане оказывается предсказуемым", – пишет Болтон.

Президент Украины Владимир Зеленский уже публично отверг любую возможность передачи украинских территорий РФ. Однако Болтон предостерегает, что такая позиция Киева может быть использована Кремлем в пропагандистских целях, что Россия якобы хочет мира, а Украина блокирует договоренности.

По его мнению, Великобритания и другие европейские союзники должны вмешаться сейчас, чтобы не допустить реализации сценария, который поставит Украину перед потерей значительной части территорий и ограничения суверенитета.

