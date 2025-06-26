Сколько систем Patriot может передать США Украине после разговора Трампа с Зеленским

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Slava Kot
Глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что Украина может получить от Соединенных Штатов пять полноценных систем Patriot, ранее находившихся на вооруженных в Израиле.
ЗРК Patriot. Фото из открытых источников
Юрий Романюк в эфире "Новости.LIVE" заявил, что располагает информацией о возможности США отправить Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
Кроме того, Юрий Романюк уверяет, что США, вероятно, передадут Украине системы Patriot, а не продадут.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский на саммите НАТО в Гааге обсудил с Трампом вопрос достижения мира в Украине. Также были подняты темы вопроса безопасности украинских граждан, в частности, благодаря закупке систем Patriot.
Также "Комментарии" писали, что Трамп готов к переговорам с Путиным для окончания войны. Названо условие для Москвы.