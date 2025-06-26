Сколько систем Patriot может передать США Украине после разговора Трампа с Зеленским

Глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что Украина может получить от Соединенных Штатов пять полноценных систем Patriot, ранее находившихся на вооруженных в Израиле.

ЗРК Patriot. Фото из открытых источников

Юрий Романюк в эфире "Новости.LIVE" заявил, что располагает информацией о возможности США отправить Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

"У меня есть неофициальная информация, что скорее всего Трамп согласовал вопрос о выделении Украине пяти батарей ЗРК Patriot, которые демонтировали из Израиля. Говорили, что он (Израиль) нам передал – он нам не передал. Часть он передал Польше, а часть Америке. Их там ремонтируют, модернизируют и Трамп передаст эти пять систем Patriot Украине. Это такая военная тайна, которую вам обнародовал", – сказал Романюк.

Кроме того, Юрий Романюк уверяет, что США, вероятно, передадут Украине системы Patriot, а не продадут.

"Скорее всего, передаст. Это бесплатно американцы передали после войны Ираку против Кувейта в 90-х. Не стали отправлять обратно в Америку, а отдали бесплатно Израилю. Израиль 30 лет эксплуатировал, их модернизируют и американцы должны передать их нам", — добавил глава организации "Украина в НАТО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский на саммите НАТО в Гааге обсудил с Трампом вопрос достижения мира в Украине. Также были подняты темы вопроса безопасности украинских граждан, в частности, благодаря закупке систем Patriot.

Также "Комментарии" писали, что Трамп готов к переговорам с Путиным для окончания войны. Названо условие для Москвы.