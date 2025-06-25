Сколько штрафов от ТЦК было выписано в 2025 году: какая область среди лидеров

В 2025 году территориальные центры комплектования открыли более 28 тысяч производств за нарушение правил военного учета. Больше всего штрафов от ТЦК выписывают в Киеве, а также Днепропетровской и Сумской области.

Штрафы от ТЦК

Согласно данным Опендатабот, начиная с начала 2025 года ТЦК выписали 28 212 производств за нарушение правил военного учета. С начала апреля количество новых дел возросло на 11,2 тысячи, а апрель стал рекордным по объему открытых производств — 5 682 за один месяц. В среднем по стране открывается около 4,7 тысяч дел ежемесячно, или более 150 ежедневно.

Кроме того, на одного человека могут быть выписаны несколько штрафов. Например, Черниговский районный ТЦК открыл 8 производств в отношении одного мужчины. Пять из них были оформлены в апреле, еще три в начале июня. Это самый большой зафиксированный показатель штрафов от ТЦК на одного человека с начала года.

Кто чаще всего получает штрафы от ТЦК

Аналитика показывает, что большинство штрафов ТЦК касается мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. Эта группа составляет 82% всех дел. Женщины фигурируют только в 46 производствах, то есть в 0,16% от общего количества.

Лидеры по выписанным штрафам от ТЦК:

— Киев — 3 835

— Днепропетровская область — 2 984

— Сумская область — 2 464

— Одесская область — 2 438

— Харьковская область — 2 151

В общей сложности девять областей уже превысили тысячу дел. В Киеве наиболее активным стал Подольский ТЦК, который открыл 1 100 производств только за первое полугодие.

Где больше всего выписывают штрафы ТЦК

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