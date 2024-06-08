Сколько Россия еще будет продолжать наступать в Украине: на Западе озвучили прогноз

Пакет военной помощи США Украине, одобренный в апреле, облегчает ВСУ защиту своих позиций. При этом, американское оружие пока не остановило наступление РФ, враг по-прежнему обладает преимуществом и продолжит атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили американские аналитики и украинские военные, сообщает "The New York Times".

Наступление России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, как считает старший научный сотрудник Евроазиатской программы Института исследований внешней политики Роб Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи. Аналитик считает, что страна-агрессор продолжит наступательные операции, которые продлятся большую часть года. В то же время, он считает, что Россия может столкнутся с нехваткой танков и бронетехники.

Благодаря достаточному количеству артиллерийских боеприпасов ВСУ имеют успех в уничтожении техники врага. Кроме того, снарядов было достаточно, чтобы удержать Россию на ее нынешних позициях в Харьковской области.

"Наша артиллерия поражает скопление российских войск... Раньше наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать", — сообщил лейтенант Денис Ярославский, воюющий на Харьковском направлении.

По мнению украинских и западных военных аналитиков, стратегия РФ по открытию нового фронта к северу от Харькова была направлена на растягивание ограниченных сил Украины, ослабления обороны на Донбассе и юге страны. Однако, по мнению Роба Ли, войска РФ не извлекли выгоды из харьковского наступления.

Также судя по спутниковым картам, юг Донбасса стал ареной самых интенсивных боев за последние недели.

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