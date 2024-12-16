Сколько ракет Россия накопила для масштабного удара по Украине

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Черновалова Кристина
Россия значительно увеличила свой ракетный арсенал, накопив до 1500 единиц разных типов к началу декабря. Такую информацию озвучил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Эспрессо". По его словам, РФ ежемесячно производит около 150 ракет средней и малой дальности. Этот запас позволяет врагу готовиться к масштабным атакам.
Сколько ракет накопила Россия для атак на Украину
Производство в РФ не прекращается: ежемесячно в среднем производится от 25 до 30 единиц каждого типа ракет. Общее количество – около 150 ракет в месяц. Управляемые авиационные ракеты, также входящие в это число, производятся в количестве 150-200 единиц в месяц.
Ранее "Комментарии" писали, что аналитические ресурсы и Пентагон сообщили , что Россия может готовить удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Ресурс Alpha Centauri провел исследование на основе открытых данных и обнаружил точные даты возможной атаки России.
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