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Сколько ракет Россия накопила для масштабного удара по Украине

К началу декабря Россия могла накопить до 1500 разных ракет

сегодня, 11:11
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Черновалова Кристина

Россия значительно увеличила свой ракетный арсенал, накопив до 1500 единиц разных типов к началу декабря. Такую информацию озвучил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Эспрессо". По его словам, РФ ежемесячно производит около 150 ракет средней и малой дальности. Этот запас позволяет врагу готовиться к масштабным атакам.

Сколько ракет Россия накопила для масштабного удара по Украине

Сколько ракет накопила Россия для атак на Украину

"Что касается массированного применения врагом ракет, то нужно отталкиваться от возможностей их изготовления и хранения в РФ. Если говорить о фактическом изготовлении отдельного типа ракет, то речь идет о около 25-30 единиц в месяц. А по всем типам ракет, то в РФ могут производить по 150 ракет в месяц. Конечно, если противник не использует эти ракеты, то он их накапливает", — отметил авиаэксперт.

Производство в РФ не прекращается: ежемесячно в среднем производится от 25 до 30 единиц каждого типа ракет. Общее количество – около 150 ракет в месяц. Управляемые авиационные ракеты, также входящие в это число, производятся в количестве 150-200 единиц в месяц.

"То есть исходя из этих оценок, то к началу декабря враг имел на своих складах хранение более 1,5 тыс. ракет разного типа, что позволяет ему совершать массированные атаки", — добавил Долинце.                           

Ранее "Комментарии" писали, что аналитические ресурсы и Пентагон сообщили , что Россия может готовить удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Ресурс Alpha Centauri провел исследование на основе открытых данных и обнаружил точные даты возможной атаки России.                                          



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-na-pochatok-grudnya-mig-nakopichiti-do-15-tis-raket-riznogo-tipu-aviaekspert-dolintse
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