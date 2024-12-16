Сколько ракет Россия накопила для масштабного удара по Украине

Россия значительно увеличила свой ракетный арсенал, накопив до 1500 единиц разных типов к началу декабря. Такую информацию озвучил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Эспрессо". По его словам, РФ ежемесячно производит около 150 ракет средней и малой дальности. Этот запас позволяет врагу готовиться к масштабным атакам.

Сколько ракет накопила Россия для атак на Украину

"Что касается массированного применения врагом ракет, то нужно отталкиваться от возможностей их изготовления и хранения в РФ. Если говорить о фактическом изготовлении отдельного типа ракет, то речь идет о около 25-30 единиц в месяц. А по всем типам ракет, то в РФ могут производить по 150 ракет в месяц. Конечно, если противник не использует эти ракеты, то он их накапливает", — отметил авиаэксперт.

Производство в РФ не прекращается: ежемесячно в среднем производится от 25 до 30 единиц каждого типа ракет. Общее количество – около 150 ракет в месяц. Управляемые авиационные ракеты, также входящие в это число, производятся в количестве 150-200 единиц в месяц.

"То есть исходя из этих оценок, то к началу декабря враг имел на своих складах хранение более 1,5 тыс. ракет разного типа, что позволяет ему совершать массированные атаки", — добавил Долинце.

Ранее "Комментарии" писали, что аналитические ресурсы и Пентагон сообщили , что Россия может готовить удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Ресурс Alpha Centauri провел исследование на основе открытых данных и обнаружил точные даты возможной атаки России.