Сколько понадобится России, чтобы захватить Украину: в ЕС дали прогноз

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Недилько Ксения
Такими темпами, как Россия продвигается сейчас, врагу Украины нужно минимум 70 лет, чтобы полностью оккупировать наше государство. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции глав МИД Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) в Люблине, передает Укринформ.
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Он подчеркнул, что хотя Россия якобы декларирует готовность вести переговоры с Украиной, но Украина уже давно заявила о готовности к немедленному прекращению огня.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин заявил, что новости о новом "большом наступлении россиян" для пехотинцев, уже на фронте, не имеют большого значения, потому что наступление оккупантов продолжается почти все время.
"Когда мы обсуждаем заявления о большом наступлении россиян уже в ближайшее время, нужно вспомнить, что лето уже дох** тяжелое, и россияне свое наступление ведут. Сейчас на некоторых участках может немного и снизились темп и динамика врага. Это связано исключительно с потерями русаков, которые планировали на этот момент в этом моменте быть намного дальше. Сдерживать их очень сложно, но нашему войску удается наносить врагу такие поражения, что не позволяют держать одинаковую активность длительное время", – отмечает военный.