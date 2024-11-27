Сколько погибло украинских военных: подсчитаны потери на войне

Война в Украине принесла значительные потери среди военных и гражданских. Точные цифры погибших остаются неизвестными и труднодоступными для независимой проверки. В то же время, различные источники, в частности международные издания и исследовательские организации, периодически обнародуют свои оценки. На этот раз издание The Economist опубликовало свое исследование по количеству погибших украинских военных.

Сколько погибло украинских военных на войне. Фотография: Еспресо

По данным, собранным The Economist по состоянию на середину 2024 года, потери Украины на войне оцениваются в пределах 60 000–100 000 погибших. Эти цифры базируются на данных разведки, отчетах по открытым источникам и исследованиях. Также издание предполагает, что 400 тыс. украинских военных получили ранения, которые не позволяют им продолжать войну. Кроме того, The Economist предполагает, что на войне в Украине погибли также 106 000-140 000 российских военных.

Также The Economist ссылается на сайт UA Losses, который якобы каталогизирует информацию о погибших и указывает по меньшей мере на 60 435 погибших солдат с 2022 года.

"Цифры свидетельствуют о том, что погибло более 0,5% довоенного населения Украины мужчин боевого возраста (18-49 лет). Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится шесть-восемь тяжело раненых украинских военных, то почти каждый 20-й мужчина боевого возраста мертв или слишком ранен, чтобы дальше бороться", — утверждает The Economist.

Отметим, что ресурс UA Losses, на который ссылается The Economist, по данным Центра противодействия дезинформации, распространял ложную информацию о потерях Украины на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по информации Wall Street Journal, потери России на 2024 год составляют до 200 тыс. убитых русских солдат и еще 400 тыс. раненых. Потери Украины издание оценило в 80 тыс. погибших и 400 тыс. раненых. По данным Генштаба ВСУ, потери России на войне составляют более 735 тысяч. солдат погибших и раненых.

Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского, который прокомментировал статью о количестве погибших украинских военных на войне.