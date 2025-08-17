Сколько нужно времени, чтобы Россия полностью оккупировала четыре украинских области: отчет британской разведки

Новый отчет британской разведки оценивает реалистичные сроки и потери России в случае попыток захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. На это армии РФ потребуется почти 5 лет, за которые Россия несет потери личного состава на уровне почти 2 миллионов человек.

Британская разведка о оккупации части Украины. Фото из открытых источников

По данным отчета разведки Британии, Россия потребует примерно 4,4 года, чтобы полностью оккупировать четыре украинских области, на которые претендует Кремль. Такие выводы основываются на темпах продвижения российских войск на фронте с начала 2025 года.

"Исходя из темпов постепенного продвижения России на поле боя с начала 2025 года, российским войскам понадобится примерно 4,4 года, чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей", – говорится в отчете.

Кроме того, за это время потери России увеличатся примерно на 1 930 000 убитых и раненых. Это прибавляется к примерно 1,06 млн потерям, которые Россия уже понесла с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, включая около 250 000 убитых или пропавших без вести. Таким образом, попытки захватить эти регионы будут стоить Кремлю огромных человеческих потерь и длительного времени, что делает любую "скорую аннексию" практически невозможной.

Согласно британской разведке, российский диктатор Владимир Путин повторил максималистские требования по незаконному вторжению, в частности, вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что в сентябре 2022 года Россия объявила об аннексии этих четырех областей, включая те территории, которые оставались под контролем Украины. Это произошло, несмотря на то, что этот шаг противоречит официальному признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада СССР.

