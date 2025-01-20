Сколько новых Ту-160 и Ту-22М3 появилось на вооружении России: данные Defense Express

Сейчас у России нет возможности строить новые бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 с нуля. В то же время она использует советские запасы, годами хранившиеся на Казанском авиазаводе. Об этом сообщает Defense Express.

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Для изготовления "новых" бомбардировщиков РФ применяет детали с советских времен. Так, в период 2022-2023 годов Россия смогла создать три Ту-160, получивших модернизированную версию Ту-160М. Также, по информации издания, один готовый Ту-160 был модернизирован на Казанском заводе еще до февраля 2022 года.

Известно, что РФ планирует ввести в эксплуатацию все четыре новых Ту-160М в 2025 году, хотя раньше срок запуска был намечен на 2023 год. Причиной задержки послужили проблемы с двигателями и радиоэлектронным оборудованием.

Что касается Ту-22М3, то ситуация сложнее. До февраля 2022 г. на Казанском авиазаводе было обнаружено шесть корпусов этих самолетов. Максимум два из них используются как "доноры" запчастей или для изготовления модернизированных версий Ту-22М3М. Первый такой самолет был выпущен в 2018 году, а второй только в 2023 году. Первоначально планировалось, что к 2020 году модернизируют до 30 таких бомбардировщиков, но эти планы не осуществились.

В этом контексте также упоминается и о недавних ударах по российскому аэродрому в Энгельсе, произошедших в январе 2025 года, когда украинские силы нанесли повторные мощные удары по инфраструктуре, на которой расположены Ту-95МС и Ту-160.

Портал "Комментарии" писал, что 17 декабря российские военные самолеты были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, однако они не заходили в воздушное пространство США или Канады.