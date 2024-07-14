Сколько населения будет в Украине до 2100 года: ООН сделала неутешительный прогноз

Население Украины до 2100 года будет сокращаться согласно выводам ООН, изложенным в докладе "Перспективы мирового населения 2024 года". По данным организации, на начало этого года в Украине проживало около 37 миллионов человек. Однако к 2100 году численность населения страны уменьшится до 15,3 миллиона человек.

Население Украины (фото из открытых источников)

ООН также прогнозирует, что в 2084 году численность человечества достигнет максимального уровня этого столетия – 10,3 миллиарда человек. Однако к 2100 году эта цифра немного снизится до 10,2 миллиарда.

Ожидается, что средняя продолжительность жизни будет постепенно расти и к концу 21 века достигнет 81,7 года. Мужчины в среднем будут жить чуть менее 80 лет, а женщины – почти 84 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что произойдет с населением в мире уже в этом году. Организация объединенных наций заявила, что население мира может достигнуть пика в XXI веке, а затем начать снижаться. В настоящее время в мире живет 8,2 млрд человек. По прогнозам ООН, в 2080-х годах численность населения вырастет до 10,3 млрд., однако к концу XXI века упадет до 10,2 млрд. человек. Соответствующие выводы ООН представили в отчете "Перспективы народонаселения мира" (World Population Prospects) в 2024 году.

В прошлом отчете за 2022 год аналитики предполагали, что численность населения мира достигнет пика в 10,4 млрд к 2080-м годам и будет оставаться на этом уровне до 2100 года. Предыдущие издания отчета прогнозировали непрерывный рост населения до 22-го века. Теперь в ООН заявили, что к 2100 году на Земле будет на 200 миллионов меньше людей, чем ожидалось ранее. В организации считают, что население мира будет расти еще 50 или 60 лет, примерно до 10,3 миллиарда человек в середине 2080-х годов, а затем начнет постепенно снижаться.

