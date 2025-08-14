Сколько мужчин уехало из Украины и сколько избегают военной службы

По данным издания The Telegraph, примерно 650 тысяч мужчин призывного возраста уже уехали из страны, спасаясь от мобилизации. Другие — прячутся, как герой материала Павел, почти полтора года не выходящий из дома, или дают взятки военным и военным психиатрам, чтобы получить увольнение по состоянию здоровья.

Статистика мужчин призывного возраста в Украине

Павел не считает себя пацифистом и называет себя патриотом, но откровенно признается: он боится. Боится погибнуть, сойти с ума, стать обузой для семьи, оставить жену и дочь в нищете или попасть в плен и пережить пытки. Он признает, что стыдится этого, но большинство мужчин находят причины, чтобы не идти в армию — и обычно за этим стоит страх.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, у Украины было 260 тысяч военных. Уже к лету армия выросла до 700 тысяч благодаря волне добровольцев, что даже превысило численность русских войск. Но со временем ситуация изменилась: в 2023 году Россия снова получила численное преимущество, мобилизуя резервистов, заключенных и предлагая финансовые стимулы в отдаленных селах.

Между тем, в Украине количество пехоты уменьшается — дезертирство и потери превысили 200 тысяч мобилизованных в прошлом году. Это вместе с потерей преимущества в использовании дронов создало серьезный кризис на фронте.

