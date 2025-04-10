Сколько миротворцев Европа может отправить в Украину: названа впечатляющая цифра

Европа имеет около 2 млн солдат, что создает значительный потенциал, но необходимо повысить эффективность и мобильность этих сил, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Европа еще не согласовала миротворцев. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, что сейчас обсуждаются возможности участия разных стран в так называемых силах заверения, которые могут быть частью будущего мирного соглашения или прекращения огня в Украине.

"Есть страны, которые сейчас также обсуждают, рассматривая на национальном уровне, что они могут сделать. Конечно, вовлеченность чрезвычайно важна. Мы должны помнить, что в Европе около 2 миллионов солдат, то есть 2 миллиона в форме. Поэтому на самом деле мы можем сделать многое. Другой вопрос, насколько мы эффективны, насколько способны сформировать мобильные . прекращение огня? Итак, есть несколько частей пазла, которые мы должны сложить", — сказал Андрис Спрудс.

По его словам, Латвия готова внести свой вклад, но не за счет собственной безопасности, особенно ввиду ее расположения на восточном фланге Европы у границы с РФ.

"Предоставляя военных или представителей или вклад в "силы успокоения" в Украине, мы не должны ослаблять собственную оборону, находясь на границе со страной-агрессором. И мы воспринимаем это очень серьезно", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.