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Сколько лет есть у РФ для войны: известный волонтер дал ответ

Тарас Чмут заявил, что у России нет 10 лет для ведения войны против Украины

сегодня, 00:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут поделился своим мнением о том, сколько времени Россия еще может вести войну. Как сообщает "Главком", об этом он рассказал в интервью военной корреспондентке Натальи Нагорной.

Сколько лет есть у РФ для войны: известный волонтер дал ответ

Тарас Чмут (фото из открытых источников)

"У россиян нет 10 лет", — подчеркнул Чмут.

Отвечая на уточнение по поводу возможного срока, Чмут отметил, что это зависит от многих факторов.

"Все зависит от многих факторов: мировых геополитических, экономических и т.п. От силы или слабости их союзников, силы или слабости наших союзников. Оно не так-то просто. Никто не знает, сколько", – резюмировал руководитель фонда "Вернись живым".

Напомним. что "Комментарии" писали о том, что на Западе рассказали интересные детали подготовки заявления Путина о переговорах. Предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является очередной попыткой избежать обязательств о 30-дневном прекращении огня. Как отмечает Sky News, подготовка к этому объявлению была необычной, а само заявление выглядело так, будто было спешно слеплено "в коридоре".

Несмотря на то, что Кремль представил это как важное заявление Путина, фактически оно повторяет предыдущие тезисы Москвы только с уточнением даты. Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной для обсуждения длительного перемирия. Однако, как пишет Sky News, Турция, похоже, об этом на тот момент не знала, ведь Путин лишь анонсировал телефонный разговор с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующий день.

На фоне поддержки Соединенными Штатами европейского ультиматума по прекращению огня или введению санкций, России необходимо было предложить что-то новое. Однако эта инициатива больше походила на поспешную импровизацию, отмечает Sky News.



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Источник: https://www.youtube.com/live/gbhzwxHcBg8
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