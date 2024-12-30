Сколько лет еще РФ способна продолжать полномасштабную войну против Украины: оценка генерала Наева

Страна-агрессор Россия способна поддерживать полномасштабную войну с Украиной еще в течение 8-10 лет, если учитывать имеющиеся у нее ресурсы для мобилизации. Такую оценку дал экскомандующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев в интервью для Radio NV.

Военные действия в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, численность российской армии в настоящее время составляет более 2 миллионов человек, из которых около полутора миллионов — это военнослужащие. В течение 2024 года, по его информации, в ряды российской армии было привлечено около 400 тысяч человек, из них 65 тысяч — бывшие заключенные. Что касается резерва, то в настоящее время он составляет около 40 тысяч человек, которых можно привлечь ежемесячно для пополнения потерь.

Наев также отметил, что в 2024 году российская армия сформировала около 15 полков для контроля территории, а также идет формирование двух новых мотострелковых дивизий. Однако, по мнению генерала, основные проблемы России начнутся не столько с живой силой, сколько с обеспечением армии техникой. , российская армия испытывает значительные трудности в обеспечении техники уже к 2026 году из-за значительных потерь на поле боя.

"Командование РФ вынуждено использовать технику, которая была снята с хранения. На складах было около 12 000 танков и 10 000 бронемашин старого образца. Однако из-за постоянного уничтожения этой техники силами обороны Украины Россия вынуждена ограничивать использование бронетанковых колонн во время наступательных операций", – добавил Наев.

Напомним, ранее бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Годжес, заявил, что экономика России испытывает серьезные трудности в ближайшие годы. Он считает, что после 2025 года Россия не сможет эффективно вести войну из-за огромных экономических проблем, с которыми столкнется страна.

Кроме того, генерал-лейтенант Игорь Романенко, экс-замначальника Генерального штаба ВСУ, выразил мнение, что война в Украине может закончиться уже в 2025 году. Однако он отметил, что существуют два основных сценария развития событий — оптимистичный и пессимистический.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, считает, что президент России Владимир Путин, судя по всему, не планирует прекращать свою агрессивную политику.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, несмотря на войну, у Украины нет ни товарного дефицита, ни проблем с товарами, ни проблем с работой. Есть одна проблема – война, обстрелы, проблемы со светом, смерти людей, а экономика при этом достаточно удачно работает и есть большое количество украинцев, желающих, чтобы война продолжалась постоянно.