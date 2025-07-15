Сколько из Украины уехало людей: социолог назвал страшную статистику

Сейчас из Украины уезжает в два-три раза больше людей, чем возвращается назад. Об этом сообщил социолог Владимир Паниотто во время эфира на телеканале "Киев24".

Выезд украинцев за границу (фото из открытых источников)

По его словам, раньше в Украину чаще возвращались семьи с детьми, а ныне в основном приезжают люди пожилого возраста или одиночки. Самой главной причиной возвращения он назвал родственные связи — именно из-за них около 70% решают вернуться.

"Среди других причин — потребность в жилье, которая составляет 23%, а также трудоустройство — 28%. Еще 8% указывают, что в стране стало безопаснее", — отметил социолог.

Паниотто также обратил внимание на то, что примерно 20% вернувшихся намерены решить собственные дела в Украине и впоследствии снова уехать, преимущественно в европейские страны.

Он добавил, что значительное количество граждан возвращается в Украину, чтобы пройти лечение, поскольку в Европе есть серьезные трудности с получением медицинских услуг из-за больших очередей к врачам.

По словам эксперта, сейчас в Украине проживает ориентировочно 29-30 миллионов человек. При этом данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют, что на март 2023 года за границу выехали около 8 миллионов украинцев. В то же время, некоторые демографы считают, что эти цифры завышены.

Паниотто подчеркнул, что в настоящее время речь идет о 6 миллионах граждан Украины, которые находятся за пределами страны. Он подчеркнул, что разница в 2 миллиона не является показателем возврата этого количества людей, скорее это результат уточнения статистических данных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сциологи узнали, какое наказание украинцы хотят для коррупционеров . Аналитики КМИС поинтересовались у украинцев о справедливом наказании коррупционерам. Как выяснилось, конфискация имущества и срок в тюрьме имеют определяющее значение.

Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% сочтут приговор справедливым независимо от продолжительности рассмотрения. Также большинство (58-62%), независимо от рассмотрения, будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы. В случае остальных случаев, где нет конфискации или нет реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым. Например, даже в случае 10 лет заключения при коротком (6 месяцев) разбирательстве, но без конфискации, уже 46% сочтут приговор справедливым (и 49% — несправедливым).