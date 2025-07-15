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Сколько из Украины уехало людей: социолог назвал страшную статистику

Раньше в Украину возвращались чаще семьи с детьми, а сейчас в основном - пожилые люди и одиночки

15 июля 2025, 22:20
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Лиля Воробьева

Сейчас из Украины уезжает в два-три раза больше людей, чем возвращается назад. Об этом сообщил социолог Владимир Паниотто во время эфира на телеканале "Киев24".

Сколько из Украины уехало людей: социолог назвал страшную статистику

Выезд украинцев за границу (фото из открытых источников)

По его словам, раньше в Украину чаще возвращались семьи с детьми, а ныне в основном приезжают люди пожилого возраста или одиночки. Самой главной причиной возвращения он назвал родственные связи — именно из-за них около 70% решают вернуться.

"Среди других причин — потребность в жилье, которая составляет 23%, а также трудоустройство — 28%. Еще 8% указывают, что в стране стало безопаснее", — отметил социолог.

Паниотто также обратил внимание на то, что примерно 20% вернувшихся намерены решить собственные дела в Украине и впоследствии снова уехать, преимущественно в европейские страны.

Он добавил, что значительное количество граждан возвращается в Украину, чтобы пройти лечение, поскольку в Европе есть серьезные трудности с получением медицинских услуг из-за больших очередей к врачам.

По словам эксперта, сейчас в Украине проживает ориентировочно 29-30 миллионов человек. При этом данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют, что на март 2023 года за границу выехали около 8 миллионов украинцев. В то же время, некоторые демографы считают, что эти цифры завышены.

Паниотто подчеркнул, что в настоящее время речь идет о 6 миллионах граждан Украины, которые находятся за пределами страны. Он подчеркнул, что разница в 2 миллиона не является показателем возврата этого количества людей, скорее это результат уточнения статистических данных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сциологи узнали, какое наказание украинцы хотят для коррупционеров . Аналитики КМИС поинтересовались у украинцев о справедливом наказании коррупционерам. Как выяснилось, конфискация имущества и срок в тюрьме имеют определяющее значение.

Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% сочтут приговор справедливым независимо от продолжительности рассмотрения. Также большинство (58-62%), независимо от рассмотрения, будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы. В случае остальных случаев, где нет конфискации или нет реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым. Например, даже в случае 10 лет заключения при коротком (6 месяцев) разбирательстве, но без конфискации, уже 46% сочтут приговор справедливым (и 49% — несправедливым).



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