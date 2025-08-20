Стремление президента США любым способом достичь результата в переговорах по урегулированию войны в Украине многим подарило надежду на мир, который уже совсем рядом. Действительно ли ощущение приближения мира? Сколько еще в нынешних условиях могут продолжаться бои в Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне скоро Донбасс не захватят

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала Эспрессо заявил, что в городской агломерации на Донетчине, охватывающей Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, бои могут продолжаться не менее полутора лет.

"Безусловно, ситуация на Донетчине остается чрезвычайно сложной. Те 20% территории Донетчины, которые до сих пор находятся под контролем украинской армии, фактически представляют сплошной ад, потому что враг не только ведет активные наступательные действия непосредственно на линии боевого столкновения, враг продолжает осуществлять ракетный и дроновый населенный пункт нашим контролем", — сказал он.

По мнению эксперта, враг действует максимально рационально, действует в рамках согласованного плана, "хотя тот же план и его временные показатели пошли кувырком".

"Ведь по оценкам некоторых аналитических центров говорилось о том, что враг должен был бы захватить всю территорию Донетчины до 1 августа этого года. Сейчас уже мы перевалили за вторую половину августа, но у врага продвижения относительно небольшие. Я не знаю, откуда американская разведка берется утверждать, что в течение следующих двух месяцев во. Правда, не знаю, потому что очевидно, что городская агломерация, охватывающая Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, там бои могут растянуться больше года", — отметил Селезнев.

Эксперт привел пример – с марта 24 года продолжаются бои в районе Временного Яра, там до войны проживало около 10 000 жителей. Территория Константиновки, Дружковки, Славянская, там больше Краматорская, гораздо больше. Там и многоэтажная застройка, там и промышленный центр незаурядный по площади, а значит говорить о том, что мы, имея постоянную и бесперебойную логистику, довольно быстро потеряем контроль над этими территориями, не приходится.

Эксперт говорит, что он больше склоняется к мнению, что при нынешних темпах продвижения вражеской армии этот процесс боевых действий на территории Донбасса может растянуться по меньшей мере на полтора года.

Кремль будет затягивать время

Военный и политический аналитик Кирилл Сазонов связал события на фронте с так называемым переговорным процессом, который Путин использует только для маскировки намерений продолжать войну против Украины.

"Понятно, что Кремль будет затягивать время, "повышать представительство" постепенно, да и сами прямые переговоры могут длиться долго. За это время бункерная крыса рассчитывает, что фронт упадет и мы будем быстро отступать. А потому согласимся на любые условия. Мы будем держать фронт, наносить удары и ждать обвала российской экономики. Вот такое соревнование — что произойдет быстрее", — отметил Кирилл Сазонов.

