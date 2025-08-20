Сколько еще в нынешних условиях могут продолжаться бои в Донецкой области: какие намерения у Путина

Рубрики
Стремление президента США любым способом достичь результата в переговорах по урегулированию войны в Украине многим подарило надежду на мир, который уже совсем рядом. Действительно ли ощущение приближения мира? Сколько еще в нынешних условиях могут продолжаться бои в Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала Эспрессо заявил, что в городской агломерации на Донетчине, охватывающей Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, бои могут продолжаться не менее полутора лет.
По мнению эксперта, враг действует максимально рационально, действует в рамках согласованного плана, "хотя тот же план и его временные показатели пошли кувырком".
Эксперт привел пример – с марта 24 года продолжаются бои в районе Временного Яра, там до войны проживало около 10 000 жителей. Территория Константиновки, Дружковки, Славянская, там больше Краматорская, гораздо больше. Там и многоэтажная застройка, там и промышленный центр незаурядный по площади, а значит говорить о том, что мы, имея постоянную и бесперебойную логистику, довольно быстро потеряем контроль над этими территориями, не приходится.
Эксперт говорит, что он больше склоняется к мнению, что при нынешних темпах продвижения вражеской армии этот процесс боевых действий на территории Донбасса может растянуться по меньшей мере на полтора года.
Военный и политический аналитик Кирилл Сазонов связал события на фронте с так называемым переговорным процессом, который Путин использует только для маскировки намерений продолжать войну против Украины.
